انگلینڈ کے خلاف میچ میں ریٹائرڈ ہرٹ ہونے والے بابر اعظم کے حوالے سے انتہائی تشویشناک خبر آگئی، بلا ہی نہیں اٹھا سکیں گے کیونکہ ۔۔۔

لارڈز (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان اور انگلینڈ کے مابین کھیلے جارہے پہلے ٹیسٹ میچ میں اس وقت پاکستان کو سخت دھچکہ پہنچاجب بابر اعظم ریٹائرہرٹ ہوگئے۔ ایکسرے اور ٹیسٹ کے بعد یہ بات سامنے آئی ہے کہ بابر اعظم کے ہاتھ میں فریکچر ہے اوروہ بقیہ سیریز جاری نہیں رکھ سکیں گے۔بابر اعظم انگلینڈ کے خلاف 68 رنز پر بیٹنگ کر رہے تھے کہ انہیں ہاتھ پر گیند لگنے کے بعد ریٹائرڈ ہرٹ ہونا پڑا۔پاکستان ٹیم کے فزیو تھراپسٹ کلف ڈیکن کا کہنا ہے کہ جس طرح کی انجری بابر اعظم کو ہوئی ہے ایسی انجری میں عمومی طور پر 4 سے 6 ہفتے تک آرام کرنا پڑتا ہے۔ ریٹائرڈ ہرٹ ہونے پر بابر اعظم کا ایکسرے نہیں کیا گیا لیکن کھیل کے خاتمے کے بعد جب ایکسرے کیا تو یہ بات سامنے آئی کہ بابر اعظم کے ہاتھ کے اگلے حصے میں فریکچر ہے۔بابر اعظم کا فریکچر کلائی سے تھورا اوپر ہے جس کے باعث وہ بلانہیں اٹھا پائیں گے اور انہیں آرام کرنا ہوگا۔

Babar Azam ruled out of England series due to his Injury. #ENGvPAK pic.twitter.com/cKLu9eEFOE

Babar Azam fracture assessment after two weeks again to check improvements probable time for recovery is 5 to 6 weeks pic.twitter.com/5AsMfSca1A