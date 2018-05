وقار یونس آج میچ شروع ہونے سے پہلے سٹیڈیم میں یہ کام کریں گے، پاکستانیوں کیلئے ایسی خبر آ گئی کہ ہر کسی کا سر فخر سے بلند ہو جائے گا

لندن (ڈیلی پاکستان آن لائن) لارڈز ٹیسٹ کے تیسرے روز کھیل کے آغاز سے پہلے پاکستان کے مایہ ناز سابق فاسٹ باؤلر وقار یونس سٹیڈیم میں ایسا کام کریں گے جو دنیائے کرکٹ کے لیجنڈز ہی کرتے ہیں جس کے باعث پاکستانیوں کا سر فخر سے بلند ہو گیا ہے۔

وقار یونس آج کھیل کے آغاز سے 5 منٹ قبل گھنٹی جائیں گے جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میچ شروع ہونے والا ہے جبکہ ”ہوم آف کرکٹ“ میں گھنٹی بجانا 2007ءکے بعد سے ایک اعزاز بن چکا ہے۔ یہ گھنٹی لارڈز پویلین میں واقع باﺅلرز بارز کے باہر واقع ہے۔

???? @waqyounis99 will ring the five-minute bell before the third day of England’s NatWest Test Match #NoBoundaries vs @TheRealPCB tomorrow.

????➡️ https://t.co/jnohvRdrUy#LoveLords#ENGvPAK pic.twitter.com/kDF5zqN5iK