پاکستان کا وہ سابق جنرل جو شراب پی کر بھارتیوں کو پاکستان پر حملہ کرنے کا مشورہ دیتا رہا، تہلکہ خیز دعویٰ سامنے آ گیا

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن ) آئی ایس آئی اور بھارتی خفیہ ایجنسی ’را‘ کے سابق سربراہان نے دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان کا ایک جنرل شراب کے نشے میں بھارتیوں کیلئے پاکستان پر حملے کیلئے منصوبے کی کڑیاں جوڑتا رہا، یہ دعویٰ دونوں ممالک کی ایجنسیوں کے سابق سربراہان کی مشترکہ کتاب میں کیاگیا۔

کتاب میں را کے سابق سربراہ نے لکھا کہ ”2011ءمیں اسلام آباد میں جب ہم نے جنرل صاحب (اسددرانی ) کی کار سے ایک بلیک لیبل شراب کی بوتل لی اور میرے کمرے میں بیٹھ کر نوش کی تو وہ مجھ سے مخاطب ہوئے کہ اگر ہم ایک معاہدہ کرلیں تو کیسا ہوگا ،تاکہ بھارت کو مطمئن کیا جاسکے، مثال کے طورپر اگر ممبئی 8 (ممبئی حملہ) دوبارہ ہوجائے تو معاہدہ موجود ہو کہ بھارت حملہ کردے گا، اور ایسا کیا جاسکتا ہے ، انڈیا ایسا کرسکتا ہے کہ جیسا کہ مودی نے کیا، ایک سرجیکل سٹرائیک ‘۔

انہوں نے لکھا کہ ’یہ دلچسپ بات تھی کہ یہاں ایک اچھی شہرت کا مالک آئی ایس آئی چیف(اسد درانی) موجودتھا، تجویز دے رہا ہے کہ کیسے سرجیکل سٹرائیکس ہوسکتی ہیں ، ایک شخص اتنا صاف گو کیسے ہوسکتاہے ‘۔

یہ مندرجات سامنے آنے پر بلاگر فیصل ملک نے لکھا کہ اس میں کچھ سنجیدہ بات نہیں ، بس نشے میں دھت آئی ایس آئی کے ایک سابق چیف نشے میں دھت را کے سابق چیف کوپاکستان میں سرجیکل سٹرائیکس کے اشارے دے رہے ہیں۔

Nothing serious, just one drunk ex-ISI chief giving tips to another drunk ex-RAW chief, about surgical strikes in Pakistan. pic.twitter.com/lESz4l4nkQ