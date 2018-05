کراچی (ڈیلی پاکستان آن لائن) پیپلزپارٹی کی رہنماءاور رکن سندھ اسمبلی شرمیلا فاروقی بھی ماں بن گئیں، نومولود کا نام حسین رکھا گیا ۔

تفصیلات کے مطابق شرمیلا فاروقی اور ان کے شوہر ہشام ریاض شیخ والدین بن گئے ہیں، شرمیلا کے ہاں پہلی اولادکی پیدائش ہوئی ہے اور وہ لڑکا ہے ۔ ہشام ریاض نے اپنے پیغام میں لکھا کہ ہم نے حسین کو دنیا میں خوش آمدید کہا، شرمیلا اور بچہ دونوں خیریت سے ہیں۔ بچے کیلئے آپ کی نیک خواہشات اور دعاؤں کی ضرورت ہے.

We welcome baby Hussain to the world - both the mother @sharmilafaruqi and the baby are doing well. Need prayers and best wishes for the baby.