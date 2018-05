لیور پول کے محمد صلاح فائنل میچ کے لئے اپنا روزہ تر ک نہیں کریں گے

کیو ( ڈیلی پاکستان آن لائن )فٹ بال کے مداحوں کا جم غفیر آج ریال میڈریڈ اور لیور پول کے مابین ہونے والے چمپینز لیگ کا اختتامی میچ دیکھنے کیلئے بےتاب ہیں جو آج رات 11بج کر 45 منٹ پر کھیلا جائے گا، اس فائنل معرکے کی تیاریوں کے سلسلے میں لیور پول کے محمد صلاح نے روزے کی حالت میں پریکٹس سیشن میں حصہ لیا اور ٹیم مینجمنٹ کی جانب سے روزہ ترک کرنے کا مشورہ بھی نہیں مانا۔محمد صالح کا کہنا ہے کہ وہ فائنل میچ کے لئے بھی اپنا روزہ ترک نہیں کریں گے

Mohamed Salah has confirmed that he won't break his fast for the Champions League final on Saturday. ???????????? pic.twitter.com/Q4w1ckuUXd