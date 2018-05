پاکستان بلائنڈ کرکٹ کونسل نے خواتین کی کرکٹ ٹیم بنانے کا اعلان کردیا

لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان بلائنڈ کرکٹ کونسل نے انقلابی فیصلہ کرتے ہوئے خواتین کی بلائنڈ کرکٹ ٹیم بھی لانچ کردی جو نیپال کے خلاف اپنی پہلی سیریز کھیلے گی۔

PBCC launched the Women Blind Cricket.

Scope of sports for Blind girls in Pakistan is too limited thus Cricket will help them a great deal to showcase their abilities to the World.

Thanks @SyedaNain18 @ImJaveria @nahidakhan_real for supporting the cause..#Womenblindcricket pic.twitter.com/rvyclXOqKO