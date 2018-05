فیفا ورلڈ کپ 2018 کا آفیشل گانا ریلیز،ول سمتھ بھی اس کا حصہ

ماسکو(ڈیلی پاکستان آن لائن)فیفا نے آئندہ ماہ روس میں ہونے والے فٹبال ورلڈ کپ 2018 کا آفیشل گانا ”لِو اٹ اپ“ جاری کردیا جسے معروف فنکاروں ول سمتھ، نکی جیمز اور ایرا استریفی نے گایا ہے۔

