شعیب اختر نے بھی معروف مسلمان فٹبالر محمد صلاح کو سیلوٹ کردیا ،لیکن کیوں ؟وجہ جان کر آپ بھی محمد صلاح پر فخر کریں گے

لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن )لیور پول کے معرو ف مسلمان فٹبالر محمد صلاح نے اپنے مینجر کی جانب سے روزہ ترک کرنے کے مشورے کو نہ مانتے ہوئے مسلمانوں کا دل جیت لیا ،اس پر معروف پاکستانی کرکٹر شعیب اختر بھی خاموش نہ رہ سکے اور محمد صلاح کو سیلوٹ کردیا ۔

مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر شعیب اختر نے محمد صلا کی تصویر شیئر کی اور پیغام دیا کہ میں اس انسان کو اور اس کے ایمان کو سیلوٹ پیش کرتا ہوں ۔انہوں نے کہا کہ ہم سب محمد صلاح کے ساتھ ہیں ،وہ آج کامیچ جیتیں گے ۔

Salute to this guy & his faith ..

Good luck salah go win the championship we all are with you.. pic.twitter.com/X0QyZI5PK4