رمضان المبارک میں ریحام خان کی ایسے لباس میں تصویر سامنے آگئی کہ انٹر نیٹ پر ہنگامہ برپا ہو گیا

اسلام آبا د (ڈیلی پاکستان آن لائن )تحریک انصاف کے چیئر مین عمران خان کی سابقہ اہلیہ ریحام خان کو اکثر سوشل میڈ یا پر تنقید کا نشانہ بنا یا جاتا ہے ۔اب انہوں نے قازقستان کی ثقافت کو اجاگر کرنے کے لیے ان کا لباس پہنا توسوشل میڈ یا پرہنگامہ برپا ہو گیا ۔

مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر ریحام خان نے اپنی ایک تصویر شیئر کی جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ قازقستان کے مقامی لباس زیب تن کیے ہوئے ہیں ۔تصویر میں دیکھا جاسکتا ہے کہ ریحام خان نے مختلف رنگوں کا ایک لباس زیب تن کیا ہوا ہے اور سر پر ایک خوبصورت ٹوپی بھی پہنی ہو ئی تھی جس میں رنگین موتیوں کے ہار بھی لٹکے ہوئے تھے۔ریحام خان اس لباس کوپہنے ہوئی کافی خوش بھی دکھائی دے رہی ہیں ۔اس تصویر کے ساتھ ریحام خان نے پیغام دیتے ہوئے کہا کہ قازقستان کی ثقافت سے پیار میں ۔

اس تصویر کو دیکھ کر سوشل میڈ یا صارفین نے ریحام خان کو خوب تنقید کا نشانہ بنا یا ۔

علی چوہدری نامی شخص نے کہا کہ تیرا کیا ہے بی بی !کل تجھے خان سے تھا،آج قازقستان سے ہو گیا ہے ،کل افغانستان سے ہوجائے گا اور پرسوں تاجکستان سے ۔۔۔

Tera kya hy bibi...kal tujy KHAN sy tha...???????????? aj kazakhastan sy ho gya hy ...kal afganistan sy ho jaye ga or parson tajikistan sy...???????? — Ali Chaudhry (@ali_tariq_ch) May 26, 2018

سلطان احمد نے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ کوئی کوہ کاف سے ہے

looking like someone from KOHKAF — sultan ahmad (@ahmadsultan184) May 26, 2018

محمد عظیم نامی شخص نے صرف اتنا ہی کہا ”کوجی“

داﺅد احمد نے کہا کہ ریحام خان نے عمران خان سے اس لیے شادی کی کہ وزیراعظم بنے گا ،لیکن وہ وزیراعظم نہیں بنے تو طلاق لے لی

Is bechari ne samjhi thi ke Imran Khan Prime Minister banega isliye us se Shadi ki. Jab wo Prime Minister nahi bana to us se Talaaq le li. Ye hai iski asliyat...! — Dawood Ahmed (@Dawood_178) May 25, 2018

ماہ نور بیگ نے کہا کہ ریحام خان عمران خان کی حقدار نہیں تھیں کیونکہ یہ منافق ہے ۔

She don't deserve ik she is actually a 'munafiq — Mahnoor Baig (@MahnoorBaig19) May 25, 2018

زینب فاطمہ نے کہا جب سے خان صاحب کے خلاف جھوٹا منفی پراپوگنڈہ شروع کیا ہے اس وقت سے آپ ایک آنکھ نہیں بھاتی

جب سے خان صاحب کے خلاف جھوٹا منفی پراپوگنڈہ شروع کیا ہے اس وقت سے آپ ایک آنکھ نہیں بھاتی — Zainab Fatima (@lol0306123) May 26, 2018

