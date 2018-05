ڈونلڈ ٹرمپ ایک بارپھر شمالی کوریا کے سربراہ سے ملاقات کے لئے پرامید

واشنگٹن(ڈیلی پاکستان آن لائن) امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک اور 'یو ٹرن' لیتے ہوئے شمالی کوریا کے رہنما کم جانگ ان سے ملاقات پر آمادگی کا اظہار کردیا۔

We are having very productive talks with North Korea about reinstating the Summit which, if it does happen, will likely remain in Singapore on the same date, June 12th., and, if necessary, will be extended beyond that date.