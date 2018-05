پاکستانی کرکٹر احسان عادل کو تو آ پ سب جانتے ہیں لیکن ان کی چھوٹی بہن نے ایسا کارنامہ سرانجام دے دیا کہ پاکستانیوں کی حیرت کی انتہا نہ ر ہے گی

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن )پاکستانی کرکٹر احسان عادل تو ابھی تک اپنے ملک کے لیے کوئی خاطر خواہ کارنامہ سرانجام نہیں دے پائے لیکن ان کی بہن ایسا شاندار کارنامہ سرانجام دے دیا کہ خاندان کا سر فخر سے بلند ہو گیا ۔

مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر احسان عادل نے اپنی بہن کی تصویر شیئر کی اور اپنی چھوٹی بہن کے لیے نیک خواہشات کا پیغام دیتے ہوئے بتا یا کہ میری چھوٹی بہن کو آسٹریلیا کی ہاکی لیگ کوئینز لینڈ میں شامل کرلیا گیا ہے ۔انہوں نے بتا یا کہ میری بہن پاکستان کی پہلی خاتون ہاکی پلیئر بن گئی ہے جو کسی غیر ملکی ہاکی لیگ میں شمولیت اختیار کر رہی ہے ۔احسان عادل نے کہا کہ میری بہن نے مجھے اور میرے خاندان کا سر فخر سے بلند کردیا ہے ۔

Good luck to my younger sister who signed for queens land base hockey league in Australia.first ever women in pakistan hockey history to sign for a foreign hockey https://t.co/O706LG6Cen make me and whole family proud???????????? pic.twitter.com/IdshoIn829