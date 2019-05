پی ٹی ایم کارکنوں کی ہلاکت کا معاملہ، ڈی جی آئی ایس پی آر ایک بار پھر میدان میں آگئے

راولپنڈی (ڈیلی پاکستان آن لائن) ڈی جی آئی ایس پی میجر جنرل آصف غفور کا کہنا ہے کہ کچھ لوگ پی ٹی ایم کے معصوم کارکنوں کو اپنے مذموم مقاصد کیلئے استعمال کر رہے ہیں۔

اپنے ایک پیغام میں شمالی وزیر ستان میں پیش آنے والے واقعے کے حوالے سے میجر جنرل آصف غفور نے کہا کہ پی ٹی ایم کے معصوم سپورٹرز اور کارکنان کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ چند لوگ پی ٹی ایم کے معصوم کارکنوں کو اپنے مذموم مقاصد کی تکمیل کیلئے استعمال کر رہے ہیں اور ریاستی اداروں کے خلاف اکسا رہے ہیں۔

ڈی جی آئی ایس پی آر نے واضح کیا کہ عشروں پر محیط قومی جدوجہد کے ثمرات کو نقصان پہنچانے اور پاکستانی قوم بالخصوص قبائلی عوام کی قربانیوں کو ضائع کرنے کی کسی کو اجازت نہیں دی جائے گی۔

NWTD incident. Innocent PTM supporters / workers need care. Only few are inciting and using them against state institutions for vested agenda. No one will be allowed to undo the gains of decades long national struggle & sacrifices especially of brave Pakistani tribals.