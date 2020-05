سلمان خان کی فلم ’ریڈی‘ کے ساتھی اداکار چل بسے

ممبئی (ویب ڈیسک) سلمان خان کی فلم ’ریڈی‘ میں امر چوہدری کے کردار سے شہرت کی بلندیوں پر پہنچنے والے اداکار موہت باگھل 26 سال کی عمر میں موذی مرض کینسر کے خلاف جنگ ہار گئے۔نوجوان اداکار کی موت کی تصدیق بھارتی ہدایتکار راج شاندلا نے کی جس کے بعد فوراً ہی ساتھی فنکاروں کے تعزیتی پیغام سامنے آنا شروع ہوگئے۔ماتھورا اترپردیش سے تعلق رکھنے والے موہت باگھل 1993میں پیدا ہوئے، اداکاری کا شوق بچپن میں ہی ممبئی لے آیا جہاں موہت نے کامیڈی شو ’چھوٹے میاں ‘ سے کیرئیر کا آغاز کیا۔ریڈی کے علاوہ موہت نے فلم ’ اکیس توپوں کی سلامی‘ اور ’گلی گلی چور ہے‘ میں بھی اداکاری کے جوہر دکھائے۔بالی ووڈ اداکار سدھارتھ ملہوترا نے اپنے پیغام میں لکھا کہ وہ موہت کی موت کی خبر سن کر سکتے میں ہیں۔

Really shocked to hear this news.. Mohit was such a young, happy, funny & talented guy.. we just shot a whole film together! Upsetting news, my prayers with his family ???? https://t.co/oGBYivByYO