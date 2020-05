"جن لوگوں کی جنسی قوت ناکافی ہوتی ہے ، وہ۔۔۔ "اداکارہ اشنا شاہ کا ایسا دعویٰ ...

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن )اکثر اوقات اداکارائیں سوشل میڈیا پر ایسے بے باک بیانات جاری کر دیتی ہیں جو ان کی ٹرولنگ کا باعث بنتا ہےmبعدازاں ان کی وضاحتیں بھی دیکھنے کو ملتی ہیں تاہم ایسا ہی ایک نہایت حیران کن اور بے باک بیان معروف پاکستانی اداکارہ ” اشنا شاہ “ نے بھی جاری کر دیا ہے جس نے سوشل میڈیا پر ہنگامہ برپا کر دیا ہے ۔

تفصیلات کے مطابق ٹویٹر پر اشناشاہ کا ایک ویڈیو پیغام تیزی کے ساتھ وائرل ہو رہاہے جس میں انہوں نے جنگلی جانور پالنے کے شوقین افراد پر سیدھا سیدھا وار کر دیا ہے اور ان کے غصے کو دعوت دیدی ہے ۔اداکارہ اشنا شاہ کا اپنے پیغام مین کہناتھا کہ میری طرف سے ایک چھٹا سا پیغام ہے کہ ماہر نفسیات کہتے ہیں جو لوگ جنگلی جانوروں کی نمائش کرتے ہیں اور انہیں اپنے پاس قید رکھتے ہیں جسے بھالو ، شیر ، چیتے وغیرہ ،یہ وہ اس لیے کرتے ہیں کہ ان میں احساس کمتری ہوتاہے ،اکثر بلکہ ہمیشہ ان کا عضو تناسل اور جنسی قوت ناکافی ہوتی ہے اس لیے وہ اپنے اس احساس کمتری کو پورا کرنے کیلئے اس طرح کی نمائش کرتے ہیں اور جنگلی جانور پال لیتے ہیں ۔“

اداکارہ کا اپنے پیغام میں مزید کہناتھا کہ ”اگلی مرتبہ آپ کے سامنے کوئی اس طرح کی شو مارے یا یہ بتانے کی کوشش کرے کہ میرے پاس کون کون سے جانور ہیں تو انہیں بتا دیجیے گا کہ ان کے پاس کیا کیا نہیں ہے ۔“

یہاں یہ امر بھی قابل ذکر ہے کہ پاکستانی اداکارہ اشناءشہا نے اپنے کیریئر کا آغاز اردو سینما اور ٹیلی ویژن سے کیا ، انہوں نے 2013 میں ” میر خوابوں کا دیا “ میں اداکاری کا ڈبیو کیا تاہم ان کی اداکاری کو عروج 2014 میں نشر ہونے والے ڈرامے ” بشر مومن “ نے دیا ۔

ویڈیو دیکھیں:

Only sexually weak people keep wild-animals in cages, says Ushna Shah #Upfrontpk #UshnaShah #TrendingNow pic.twitter.com/Eptazhn3SH