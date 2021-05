مریم نواز لسی پینے کی شوقین لیکن روزانہ کیوں نہیں پیتیں؟ دلچسپ وجہ بھی بیان کر دی

لاہور (ویب ڈیسک) مسلم لیگ ن کی نائب صدر اور سابق وزیراعظم میاں نواز شریف کی صاحبزادی مریم نواز نے روزانہ لسّی نہ پینے کی وجہ سوشل میڈیا صارفین کو بتادی۔

حال ہی میں مائیکرو بلاگنگ سائٹ ٹوئٹر پر ایک صارف نے مریم نواز کی تصویر شیئر کی جس میں اُن کے ہاتھ میں اُن کا خاص گلاس ہے جس میں وہ اکثر مختلف مشروبات پیتی ہیں۔

صارف نے تصویر شیئر کرتے ہوئے مریم نواز سے پوچھا کہ ’میم! کیا آپ لسّی پی رہی ہیں؟‘

ٹوئٹر صارف کے سوال کا جواب دیتے ہوئے مریم نواز نے کہا کہ ’کاش! میں بھی روزانہ لسّی پی سکتی۔‘

I wish I could have it everyday but I have to watch my weight so coffee only ???? https://t.co/oaXB2v1hKW