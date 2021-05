ملک بھر میں 19سال سے زائد عمر کےافراد کی کورونا ویکسی نیشن کا فیصلہ

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن ) نیشنل کمانڈاینڈ کنٹرول آپریشن سنٹر(این سی او سی) کی جانب سے پاکستان بھر میں 19سال سے زائد عمر کے افراد کی کورونا سے بچاﺅ کے لیئے ویکسی نیشن کا فیصلہ کرلیاگیا۔

تفصیلات کے مطابق سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر پیغام جاری کرتے ہوئے وفاقی وزیراور سربراہ این سی او سی اسد عمر کاکہنا تھا کہ این سی او سی کے اجلاس میں19 سال سے زائدعمر کےافرادکی ویکسی نیشن شروع کرنے کافیصلہ کیا گیا ہے جس کے لئے رجسٹریشن کل سے شروع ہوگی۔

اسد عمرنے مزید کہا کہ طبی ماہرین کے مشورے پر اب پوری قوم کے لئے رجسٹریشن کا عمل شروع کیا جا رہا ہے۔

In today's NCOC meeting we decided to open up vaccination registration for all 19 years and above. This registration will start from tomorrow. So now registration will be open for the entire national population which is approved by health experts for covid vaccination