تفصیلات کے مطابق سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر ایک پیغام میں عاصم سلیم باجوہ کا کہنا تھا کہ لاہورمیں چینی کمپنی”چیلنج فیشن“کادورہ بہترین رہا، یہ ایک چینی سرمایہ کاری سے بننے والی برآمدی ٹیکسٹائل فیکٹری ہے جس سے 5 ہزارافرادکوروزگارمیسرآیا۔

انہوں نے بتا یا کہ فیکٹری میں وسعت سے مز ید 20 ہزارروزگارکے مواقع پیداہوں گے،اقتصادی زونزکے قیام سے صنعتی کارکردگی بہت اور،برآمدات بڑھیں گی۔پاک چین دوستی مزید مستحکم ہورہی ہے ۔

Great visit to Challenge Fashion Lahore. A huge export oriented textile factory put up by a Chinese investor providing 5000 jobs&is all set to expand, promising to create 20,000. jobs.This is the model for new SEZs,Will boost our industrial output &exports #Cpecmovingforward pic.twitter.com/r2tSu7ads4