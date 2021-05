آئی سی سی کی نئی ون ڈے رینکنگ جاری، پاکستانی شائقین کرکٹ کے لیے بری خبر آگئی

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن )انٹرنیشنل کرکٹ کونسل (آئی سی سی ) نے ون ڈے کی نئی رینکنگ جاری کردی ہے۔

رینکنگ اپ ڈیٹ ہونے کے بعد ٹاپ ٹین باؤلرز کی فہرست میں موجود واحد پاکستانی باؤلر محمد عامر 11ویں نمبر پر چلے گئے ہیں۔بلے بازوں کی رینکنگ میں بابر اعظم ابھی بھی پہلے،فخرزمان ساتویں اور آل راؤنڈرز کی رینکنگ میں عماد وسیم ساتویں نمبر پر موجود ہیں۔بنگلہ دیش کے آف سپنرمہدی حسن سری لنکا کے خلاف بہترین کارکردگی کی بدولت دوسرے جبکہ مستفیض الرحمان نویں نمبر پر براجمان ہوگئے ہیں۔

Mehidy Hasan Miraz is just the third ???????? bowler to reach the top two of the ODI rankings, following Shakib Al Hasan and Abdur Razzak ????