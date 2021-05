سنجے دت کو دبئی میں بڑی خوشخبری مل گئی

دبئی (ڈیلی پاکستان آن لائن) بالی ووڈ اداکار سنجے دت کو دبئی میں رہائش کا 10 سالہ گولڈن ویزا دے دیا گیا۔

سنجے دت ان دنوں اپنی فیملی کے ساتھ دبئی میں مقیم ہیں جہاں انہیں گولڈن ویزا دیا گیا۔ سنجے دت نے سوشل میڈیا پر اپنی گولڈن ویزا حاصل کرنے کی تصاویر بھی شیئر کی ہیں۔

خیال رہے کہ متحدہ عرب امارات میں گولڈن ویزا 10 سال کی مستقل رہائش کیلئے دیا جاتا ہے۔ یہ پروگرام 2019 میں شروع کیا گیا تھا۔

Honoured to have received a golden visa for the UAE in the presence of Major General Mohammed Al Marri, Director General of @GDRFADUBAI. Thanking him along with the @uaegov for the honour. Also grateful to Mr. Hamad Obaidalla, COO of @flydubai for his support???????? pic.twitter.com/b2Qvo1Bvlc