آئی ایم ایف نے پٹرولیم مصنوعات اور بجلی سے سبسڈی واپس لینے پر زور دیا ، وزیر خزانہ 

کراچی ( ڈیلی پاکستان آن لائن ) وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے کہا کہ آئی ایم ایف سے مذاکرات کے بعد دوحہ سے واپس پہنچا ہوں ، آئی ایم ایف نے پٹرولیم مصنوعات اور بجلی سے سبسڈی واپس لینے پر زور دیا ہے ۔

I have just returned from Doha after talks with the IMF. Our delegation had very useful and constructive discussions with the IMF team over the last week.

We discussed significant slippages in FY 22, caused in part by the fuel subsidies given in February 2022. 1/3