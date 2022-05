معروف اداکارہ کو مقبوضہ کشمیر میں اپنے گھر میں قتل کردیا گیا

سری نگر(مانیٹرنگ ڈیسک) مقبوضہ وادی کی ٹی وی اداکارہ امرین بھٹ کو گولیاں مار کر قتل کردیا گیا۔ ویب سائٹ pinkvilla.com کے مطابق 35سالہ امرین بھٹ مقبوضہ کشمیر کے ضلع بڈگام میں واقع گاﺅں شیڈورا میں اپنے گھر میں موجود تھیں جہاں انہیں نامعلوم افراد نے گولیوں کا نشانہ بناڈالا۔

امرین کے ساتھ ان کا 10سالہ بھتیجا بھی گھر میں موجود تھا جو گولی لگنے سے شدید زخمی ہو گیا۔ امرین کو فوری طور پر ہسپتال پہنچایا گیا جہاں ڈاکٹروں نے اس کی موت کی تصدیق کر دی۔ مقبوضہ کشمیر پولیس کی طرف سے بتایا گیا ہے کہ امرین بھٹ دختر خضر محمد بھٹ کو رات 8بجے کے قریب قتل کیا گیا۔وہ ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر شیئرکرتی رہتی تھیں۔

Shocked & deeply saddened by the murderous militant attack on Ambreen Bhat. Sadly Ambreen lost her life in the attack & her nephew was injured. There can be no justification for attacking innocent women & children like this. May Allah grant her place in Jannat. pic.twitter.com/5I9SsymbD0