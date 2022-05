 نائیجیریا میں پاکستانی شہری سمیت 60افراد اغواء، 6دن کی ڈیڈ لائن

ابوجہ(مانیٹرنگ ڈیسک) نائیجیریا میں ایک پاکستانی شہری سمیت 60افراد کو اغواءکر لیا گیا۔ ایکسپریس ٹربیون کے مطابق دہشت گرد گروپ کی طرف سے اپنے مطالبات کے لیے 6دن کی ڈیڈلائن دی گئی ہے ۔ مطالبات پورے نہ ہونے کی صورت میں دھمکی دی گئی ہے کہ وہ ان تمام لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیں گے۔

رپورٹ کے مطابق مغوی پاکستانی شہری کی شناخت ابوذر محمد افضل کے نام سے ہوئی ہے۔ دہشت گردوں کی طرف سے ایک ویڈیو ریکارڈ کرکے جاری کی گئی ہے، جس میں ابوذر محمد افضل پاکستانی حکومت اور دنیا سے مدد کی اپیل کر رہا ہوتا ہے۔ ویڈیو میں ابوذر کہتا ہے کہ ”انہیں 28مارچ کو اغواءکیا گیا تھا۔ اغواءکاروں نے ہم پر واضح کر دیا ہے کہ اگر ان کے مطالبات 6دن میں پورے نہ ہوئے تو وہ تمام مغویوں کو قتل کر دیں گے۔ “

A Pakistani man is being held hostage along with 62 other people by a Nigerian terrorist group. In a terrifying video, he pleads to the Government of Pakistan and the world to help them.#etribune #news #Nigeria #pakistan pic.twitter.com/bsekfJu5FP