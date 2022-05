گزشتہ روز کے لانگ مارچ میں جان گنوانے والے دو کارکنوں کیلئے عمران خان نے بڑا اعلان کردیا

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان تحریک انصاف (پی ٹی آئی ) کے چیئرمین عمران خان نے گزشتہ روز کے لانگ مارچ میں جان گنوانے والے پی ٹی آئی کے دونوں کارکنوں کے اہل خانہ کی کفالت کا اعلان کردیا۔

اپنے ایک ٹویٹ میں عمران خان نے کہا گزشتہ روز ہمارے دو کارکن شہید ہوئے۔ شہید کارکن فیصل عباس چوہدری کا تعلق لاہور جب کہ سید احمد جان کا تعلق مردان سے تھا، میں دونوں کارکنوں کے اہل خانہ سے دلی تعزیت کرتا ہوں۔

انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کے دونوں کارکن پر امن آزادی مارچ کے دوران پنجاب پولیس کے تشدد سے جان کی بازی ہارے ، پی ٹی آئی دونوں کارکنوں کے خاندانوں کی مکمل کفالت کرے گی۔

My heartfelt condolences go to the families of our two martyred PTI workers, Faisal Abbas Chaudhry from Lahore & Syed Ahmed Jan from Mardan as a result of Punjab police violence during our peaceful Azadi March. PTI will take full financial responsibility for their families.