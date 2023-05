سلمان خان کی کترینہ کیف کے شوہر وکی کوشل سے ہاتھ نہ ملانے کی ویڈیو وائرل

ممبئی(ڈیلی پاکستان آن لائن) بالی ووڈ کے سپر سٹار سلمان خان نے اپنی سابق گرل فرینڈ کترینہ کیف کے شوہر وکی کوشل کی ہاتھ ملانے کی کوشش کو ناکام بنا دیا۔

سوشل میڈیا پربالی ووڈ کے بھائی جان سلمان خان کی ایک ویڈیو وائرل ہورہی ہے جس میں سلمان خان کو ایک ایوارڈ فنکشن میں شرکت کے لیے ہوٹل میں داخل ہو تے دیکھا جا سکتاہے۔ سلمان خان کی آمد سے قبل بالی ووڈ اداکار اور کترینہ کیف کے شوہر وکی کوشل کو فینز کے ساتھ سیلفیاں بناتے ہوئے بھی دیکھا جا سکتا ہے۔سلمان خان کی انٹری ہوتے ہی وکی کوشل نے ان سے ہاتھ ملانے اور بات کرنے کی کوشش کی لیکن سلمان خان انہیں مکمل طور پر نظر انداز کرکے آگے بڑھ گئے۔ یہی نہیں سلمان خان کے گارڈز نے وکی کوشل کو دھکا دے کر سائیڈ پر بھی کردیا

No matter who you are, you have to clear the path when Tiger is on his way.

