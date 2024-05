28 مئی یوم تکبیر ہماری عظمت، شان، وقار، قومی تاریخ اور 14اگست 1947ء کے بعد دوسرا قومی دن ہے۔اُس وقت کے وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف نے عالمی دباؤ کو یکسر مسترد کرتے ہوئے اس وقت کے امریکی صدر بل کلنٹن کے پانچ ٹیلی فون کالزاور 5 ارب ڈالر پیکج کو مسترد کرکے پاکستان کو عالمِ اسلام کی پہلی اور دنیا کی ساتویں ایٹمی طاقت بنا دیا۔امریکہ نے میاں محمد نواز کے ذاتی اکاؤنٹ میں 5ارب ڈالر خفیہ طور پر ڈالنے کی پیشکش کرکے خریدنے کی کوشش کی لیکن وہ لوگ اس بات سے نا واقف تھے کہ محمد نوازشریف کو خریدا نہیں جا سکتا، ان کے لیے پاکستان کے مفادات سب سے افضل ہیں۔ اس کا اعتراف خود ایٹمی سائنسدان ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے 19اگست 1998ء کو محمد نواز شریف کے نام خط میں کیا تھا۔ بل کلنٹن نے اپنی کتاب (My Life)میں لکھا ہے کہ مئی کے وسط میں بھارت نے زیر زمین ایٹمی دھماکے کئے تو جوابی دھماکوں سے روکنے کے لئے پاکستان کے وزیراعظم نواز شریف پر دباؤ ڈالا لیکن انہوں نے دباؤ قبول کرنے سے انکار کرتے ہوئے دو ہفتے بعد انڈیا کے پانچ ایٹمی دھماکوں کے جواب میں چھ ایٹمی دھماکے کئے۔“ 11مئی 1998ء کو بھارتی جوہری دھماکوں کی اطلاع اس وقت کے وزیر اعظم محمد نواز شریف کو قازقستان کے دارالحکومت میں ملی تو انہوں نے فوری طور پر کابینہ کی دفاعی کمیٹی کا اجلاس 13مئی کو طلب کرنے کی ہدایت کر دی۔اکثریت نے ایٹمی دھماکے کرنے کا فیصلہ کیا۔ محسنِ پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا موقف تھا کہ پاکستان کے پاس اس سے بہتر موقع نہیں ہوگا کہ پہل بھارت نے کی ہے اور جواباً پاکستان کو جوہری دھماکے کرنے چاہئیں۔ 28مئی1998ء کے روز سہ پہر 3 بجکر 16 منٹ پر بلوچستان کے پہاڑی علاقے چاغی میں ایک بٹن دبا کر پاکستان کو عالمِ اسلام کی پہلی اور دنیا کی ساتویں ایٹمی قوت بنا دیا گیا جس سے نیو کلیئر کی تاریخ میں ایک نئے باب کا اضافہ ہوا۔ ایٹم بم کا بٹن دباتے ہی چاغی کا پہاڑ دہک اٹھا جیسے اندر بہت سی سفید آگ روشن ہو گئی ہو۔ دھماکے ہوتے ہی چند لمحوں میں پیروں کے نیچے زمین نے تھر تھرانا شروع کر دیا اور پہاڑیوں نے اپنا رنگ بدل لیا۔ محمد نواز شریف نے وطنِ عزیزکو ناقابلِ تسخیر بنانے کا یہ دلیرانہ قدم اُٹھا کر مسلم امہ کو بھی راہ دکھائی تا کہ وہ بھی اس تاریخ ساز اقدام کی بدولت دنیا میں فخر سے سر بلند کر سکیں۔یہ پاکستانی قوم کے خوابوں کی تعبیر کا دن تھا جب اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو ناقابلِ تسخیر بنا دیا جس کا کریڈٹ میاں محمد نواز شریف،سابق وزیراعظم ذوالفقار علی بھٹو، قومی ہیرو ڈاکٹر عبدالقدیر خان اور انکی ٹیم کے علاوہ پوری قوم کو جاتا ہے جنہوں نے ایٹمی پروگرام جاری رکھنے کے لیے ہر قسم کی قربانی پیش کی۔ زندہ قومیں ہمیشہ اپنے محسنوں کو خراجِ تحسین پیش کرتی ہیں۔ میاں محمد نواز شریف نے وطن کو نا قابلِ تسخیر بنانے کے لیے دلیرانہ قدم اُٹھا کر دنیا پر واضح کر دیا کہ پاکستان ایک آزاد اور خود مختار اسلامی ملک ہے اور وہ کسی سے ڈکٹیشن لیتا ہے اور نہ ہی دباؤ قبول کرتا ہے۔ قومی لیڈر وہ ہوتے ہیں جو فیصلے وسیع تر قومی مفاد میں کرتے ہیں۔محمد نواز شریف کے سا تھ پوری قوم اور عوامی قوت حاصل تھی۔ سیاسی اور و اخلاقی پوزیشن مضبوط تھی۔ وہ ایک عظیم قائد اور بہادر انسان ہیں۔ انہوں نے جتنے بھی دباؤ آئے ان کا باوقار انداز میں سامنا کیا اور قومی مفاد کو مد ِنظر رکھتے ہوئے اقتصادی طور پر مقروض اسلامی ملک کو بھی ایٹمی قوت بنا دیا لیکن اصولوں پر سمجھوتہ نہیں کیا۔

سابق امریکی وزیر خارجہ کولن پاؤل نے اپنی کتاب (My American Journey)میں لکھا ہے نائن الیون واقعہ کے بعد پرویز مشرف نے ایک ٹیلی فون کال پر تمام کے تمام امریکی مطالبات تسلیم کئے تھے جو ہماری بہت بڑی کامیابی تھی۔ اور مشرف نے اپنی کتاب (In the line of Fire) میں اعتراف کیا ہے کہ انہوں نے ڈالروں کے عوض پاکستانیوں کو امریکہ کے حوالے کیا۔

بھارت نے پہلی بار سقوطِ ڈھاکہ کے بعد 1974ء میں ایٹمی دھماکہ کیا تھا۔اس وقت ڈاکٹر عبدالقدیر خان ہالینڈ میں ملازمت کر رہے تھے مگر اپنے سینے میں پاکستان کو بھارت کے مقابل نہایت مضبوط کر دینے کی تڑپ رکھتے تھے۔اُنہوں نے اُس وقت کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کو خط تحریر کیا تو بھٹو نے اُنہیں وطن واپس آنے کو کہا۔ 1975ء میں ڈاکٹرعبد القدیر خان نے ہالینڈ میں تیس ہزار ماہانہ تنخواہ چھوڑ کر پاکستان آ گئے۔بھٹو نے کہوٹہ لیبارٹری کا سنگ ِبنیاد رکھ دیا او رڈاکٹر عبدالقدیر خان کو پہلی تنخواہ چھ مہینے بعد دی گئی جو صرف تین ہزار روپے ماہانہ تھی لیکن انہوں نے ملکی مفاد کے لیے قلیل تنخواہ پر کام جاری رکھا۔1984ء میں پاکستان کو ایٹمی قوت بنایا جبکہ انڈیا نے ایٹمی سائنسدان ڈاکٹر عبدالکلام کو ملک کا صدر بنایا تھا لیکن اس کے بر عکس محسن پاکستان اور قومی ہیرو ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو امریکی سی۔ آئی۔ اے کے دباؤ پر فوجی ڈکٹیٹر پرویز مشرف نے 6سال تک پابندِ سلاسل رکھا اور ان پر اپنے اہلِ خانہ، رشتہ داروں اور دوستوں سے ملاقات کرنے پر پابندی عائد کر دی گئی۔ پرویز مشرف نے ڈاکٹر قدیر خان کو امریکہ کے حوالے کرنا چاہتے تھے لیکن اُس وقت کے وزیر اعظم ظفر اللہ جمالی کے دو ٹوک انکار پر مشرف نے اپنا ارادہ بدل دیا۔ امریکی سنٹرل کمانڈ کے سابق کمانڈر جنرل زینی نے اپنی کتاب (BATTLE READY) میں لکھا ہے پاکستان کو ایٹمی دھماکوں سے روکنے کے لیے صدر بل کلنٹن نے اعلیٰ سطح وفد اسلام آباد بھیجنے کا فیصلہ کیا وزیر دفاع ولیم کوہن کی زیر قیادت اس وفد میں اسسٹنٹ سیکرٹری آف سٹیٹ کارل انڈر فرتھ اور جنرل زینی بھی تھے لیکن وزیر اعظم پاکستان نواز شریف نے اس وفد کو پاکستان کی سر زمین پر اترنے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا تھا۔ سنٹرل کمانڈ کا بوئنگ707 ٹمپا کے ہوائی اڈے پر تیار کھڑا تھا،امریکیوں کے بار بار رابطے کے باوجود پاکستان کی طرف سے انکار جاری تھا،آخرکارجنرل زینی نے وزیر دفاع کوہن سے کہا آپ اجازت دیں تو میں جنرل جہانگیر کرامت سے بات کروں، میں نے جنرل جہانگیر کرامت سے بات کی تو انہوں نے اس مسئلے کو حل کرنے کا وعدہ کیا اور چند ہی منٹ بعد ہم 22 گھنٹے کی پرواز پر روانہ ہو چکے تھے۔ پاکستان میں ہم نے وزیراعظم نواز شریف سے متعدد ملاقاتیں کیں لیکن ایٹمی دھماکے نہ کرنے کی بات نہ منوا سکے۔ انہوں نے ملک کے دفاع کو ناقابلِ تسخیر قوت بنایا۔ چین کی طرف سے تقریباً55ارب ڈالر کی تاریخی سرمایہ کاری کی گئی، امن و امان قائم کیا، دہشت گردی کا خاتمہ کیا، موٹر ویز کا جا ل بچھایا، اندھیروں کا خاتمہ کیا، ملک کی معیشت کو مستحکم کیا، معاشی بحران کا خاتمہ کیا۔ محمد نواز شریف کو ملک میں حقیقی جمہوریت کی بحالی کے لئے صعوبتیں برداشت کرنا پڑیں۔

آج قوم اپنے ہیروز کی یاد تازہ کرنے اور اس دن کی اہمیت کو مد ِنظر رکھتے ہوئے 28مئی کو تاریخ ساز دن منا رہی ہے۔ ملک کو اس وقت سنگین معاشی بحرانوں سے نکالنے کے لیے تمام سیاسی جماعتوں اور سٹیک ہولڈرز کو کردار ادا کرنا چاہیے۔ ملک اہم ہوتے ہیں شخصیات اہم نہیں ہوتیں۔ ملک کو اس وقت سیاسی استحکام کی ضرورت ہے، مہنگائی اور بے روزگاری کی وجہ سے عوام سخت پریشان ہیں۔عام آدمی کی قوتِ خرید ختم ہو چکی ہے۔ ملک کی معیشت کی بہتری کے لیے تمام سیاسی جماعتوں اور سٹیک ہولڈرز کو10سالہ میثاقِ معیشت پر دستخط کرنے چاہئیں تاکہ ملک معاشی بحرانوں سے نکل سکے۔

زلزلوں کی نہ دسترس پہنچے اے وطن تیری استقامت تک

ہم پہ گزریں چاہے ہزار قیامتیں تو سلامت رہے قیامت تک

٭٭٭