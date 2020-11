موٹر وے پولیس کی ہیلپ لائن’130‘پر کال مفت ہو گئی

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن ) پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی نے نیشنل ہائی وے اینڈ موٹر وے پولیس کی ہیلپ لائن پر کی جانے والی ٹیلی فون کالز مفت کردی ہیں۔ مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ’ٹوئٹر‘ پرجاری کردہ پیغام میں پاکستان ٹیلی کمیونیکشن نے کہا ہے کہ آئی جی موٹر ویز کلیم امام نے پی ٹی اے کے چیئرمین میجر جنرل (ر) عامر عظیم باجوہ سے ملاقات کی۔پی ٹی اے کی جانب سے جاری کردہ اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ ہونے والی ملاقات میں متعلقہ امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ملاقات کے حوالے سے جاری کردہ اعلامیہ میں پی ٹی اے کی جانب سے کہا گیا ہے کہ نیشنل ہائی وے اینڈ موٹروے پولیس (این ایچ اینڈ ایم پی) کی ہیلپ لائن پر کی جانے والی کالز مفت ہوں گی۔ موبائل صارفین 130 پراب کال مفت کرسکیں گے۔ ان سے کال کے پیسے وصول نہیں کیے جائیں گے۔

PTA has declared that all calls made to National Highway and Motorway Police (NH&MP) emergency helpline 130 shall be free of charge. pic.twitter.com/4kB4VfAAJo