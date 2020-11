انفینکس کا نیا ماڈل دراز پر بکنگ کیلئے دستیاب انفینکس کا نیا ماڈل دراز پر بکنگ کیلئے دستیاب

لاہور(پ ر)Infinix Note 8 ، 64MP کیمرے کے ساتھ ابDaraz پر پر ی آرڈربکنگ کیلئے دستیاب ہے۔پاکستان کے صف اوّل کے اسمارٹ فون برانڈInfinixکی جانب سے مقبول ترینNote 8 سیریزکیلئے اب پری آرڈربکنگ کا آغاز کردیا گیا ہے۔ Infinix Note 8 اور Note 8i کیلئے اب خاص طور پر ہر پری آرڈر بکنگ پر Infinix کی جانب سے مفت اسپورٹسBluetooth ایئرفونز کا تحفہ بھی دیاجارہاہے۔سال رواں کے آغاز میں Note 7کے کامیاب اجراء کے بعد، اسمار ٹ فون کمپنی نے اپنی پیشرو خصوصی ڈیوائسز سے بڑھ کرNote فیملی میں یہ نیا اضافہ پیش کیا ہے۔نئی Note سیریز، 864MP quad-camera، 16 MP سیلفی کیمرہ سیٹ اپ اور پورٹریٹ لینس سے آراستہ ہے جس کے ذریعہ کسی بھی وقت اور کہیں بھی ہر قیمتی لمحے کو بآسانی فلمبند کیا جاسکتا ہے۔Infinix Note 8 سیریزمیں گیمنگ سے بلارکاوٹ لطف اندوز ہونے کیلئے MediaTek Helio G80 چپ سیٹ کی بھرپورطاقت موجود ہے۔ Note 8 سیریز 6GBریم اور ultra HD quality تصاویر اور ویڈیوزکیلئے 128GB کی قابل توسیع اسٹوریج سے مزّین ہے۔نہ صرف یہ بلکہ Note 8 میں 5,200 mAh بیٹری بیک اپ ہے جوٹائپ Cکے ساتھ18Wکی سپر فاسٹ اسپیڈ سے چارج ہوتی ہے۔یہ فونAndroid 10 پر چلتا ہے اور 6.95" HD+ dual infinity-Oڈسپلے کا حامل ہے۔

جس کے ساتھ بہتر منظرکے لطف کو بڑھانے کیلئے بے حد پتلے bezels بھی موجود ہیں۔

Note 8 سیریز کی دوسری ورائٹی Infinix Note 8iبھی طاقتورMediaTek Helio G80 chipset کی حامل ہے۔کیمرہ سیٹ اپ کے لحاظ سے Note 8i میں 8MP پرائمری سیلفی کیمرے اور پشت پرquad-camera سیٹ اپ مع 48MP پرائمری لینس سے آراستہ ہے۔

Infinixکے اوسط سے لے کر اونچی رینج کیNote سیریز کو صارفین کے طرف سے بے حد پذیرائی ملی ہے جس کے باعث یہ اسمارٹ فون برانڈ میں بیسٹ سیلرز میں شمار کیا جاتا ہے۔ آج سے اس کی پری آرڈر بکنگ کا آغاز ہوگیا ہے۔ Daraz پر لاگ آن ہوکر اپنی نئی ڈیوائس بک کروائیں اور Infinix پاکستان کی جانب سے 1400روپے تک کی مالیت کا تحفہ حاصل کریں۔

Infinix کے بارے میں

Infinix موبائل 2013میں خصوصی طور پرنوجوان نسل کیلئے متعارف کروایا گیا جو آن لائن دستیاب ہونے والا سب سے پہلا اسمارٹ

فون برانڈ ہے۔ "THE FUTURE IS NOW" کے مرکزی خیال پر مبنی Infinix کا مقصد صارفین کوعام لوگوں سے ہٹ کر منفرد دکھائی دینے کا موقع دینا ہے اور دنیا کو بتانا ہے کہ وہ حقیقت میں دوسروں سے جدا ہیں۔Infinix کا عزم صارفین کو اعلیٰ ترین ٹیکنالوجیز، بولڈ اور اسٹائلش ڈیزائنز کی فراہمی ہے جوان کو جدید طرز زندگی سے ہم آہنگ رکھے۔ Infinix کے پورٹ فولیو میں پانچ پروڈکٹ لائنز ZERO، NOTE،HOT ، S اور اسمارٹ شامل ہیں جو صارفین کو متنوع ٹیکنالوجیزاپنانے اور باوقار طرز زندگی اختیار کرنے کا موقع فراہم کرتی ہیں۔ Infinix دنیا کے 30سے زیادہ ممالک میں موجود ہے جن میں افریقہ، لاطینی امریکہ،

مشرق وسطیٰ، جنوب مشرقی ایشیا اور جنوبی ایشیا کے ممالک شامل ہیں۔

