بلاول بھٹو زرداری کا کورونا ٹیسٹ مثبت آ گیا ، اب حالت کیسی ہے ؟ بڑی خبر آ گئی 

کراچی (ڈیلی پاکستان آن لائن )بلاول بھٹو زرداری کا کورونا ٹیسٹ مثبت آ گیاہے جس کی تصدیق انہوں نے ٹویٹر پر پیغام جاری کرتے ہوئے کر دی ہے ۔

بلاول بھٹو زرداری نے ٹویٹر پر پیغام جاری کرتے ہوئے کہا کہ مجھ میں کورونا وائرس کی تشخیص ہو گئی ہے اور میں نے خود کو قرنطینہ کر لیاہے جبکہ مجھ میں معمولی علامات بھی ظاہر ہوئی ہیں ۔ان کا کہناتھا کہ میں گھر سے ہی کام جاری رکھوں گا اور ویڈیو لنک کے ذریعے پیپلز پارٹی کے یوم تاسیس پر خطاب بھی کروں گا ۔ اپنے پیغام کے آخر میں بلاول کا کہناتھا کہ ہر کوئی ماسک لگائے ، جلد ہی آپ سے دوسری طرف ملاقات ہو گی ، انشاءاللہ ۔

I have tested positive for #COVIDー19 & am self isolating with mild symptoms. I‘ll continue working from home & will be addressing PPP foundation day via video link. Wear a mask everyone, see you on the other side IA ????