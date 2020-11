تحریک انصاف کے بانی رکن کورونا وائرس کے باعث انتقال کرگئے، عمران خان کا اظہار افسوس

اسلام آباد(ویب ڈیسک) تحریک انصاف کے بانی رکن جاوید گردیزی کورونا وائرس کے باعث انتقال کرگئے۔بدھ اور جمعرات کی درمیانی شب وزیر وزیر اعظم عمران خان نے جاوید گردیزی کے انتقال پر اپنے ٹوئٹر اکاؤنٹ سے افسوس کا اظہار کیا۔

Saddened to learn of Javed Gardezi's death from COVID 19. He joined us when we formed our Party 24 years ago. He was a generous host when I used to stay with him in Multan during my South Punjab political tours. My heartfelt condolences and prayers go to his family. pic.twitter.com/sYd6vNzGl0