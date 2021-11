لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن )بھارت میں بچہ پنسل چوری کا مقدمہ درج کرانے تھانے پہنچ گیا ۔بھارتی میڈیا کے مطابق آندھرا پردیش کے ضلع کرنول میں تھانے کا عملہ اس وقت حیران پریشان رہ گیا جب ایک بچہ چند چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہمراہ ہم جماعت کے خلاف پینسل چوری کرنے کا مقدمہ درج کرانے تھانے پہنچ گیا۔بھارتی پولیس آفیسر نے مقدمہ درج کرنے کے بجائے بچے کی ویڈیو بنا کر سوشل میڈ یا پر شیئر کردی جس میں بچوں کو پولیس افسر سے پینسل چوری کرنے والے بچے کے خلاف مقدمہ درج کروانے کی درخواست کرتے سنا جاسکتا ہے۔

