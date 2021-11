’قومی کرکٹ ٹیم کے سابق کوچ باب وولمر نے مرنے سے پہلے اسلام قبول کیا ‘ انضمام الحق کے بعد ایک اور کھلاڑی نے تصدیق کردی 

لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن )قومی ٹیم کے سابق کپتان انضمام الحق کے بعد سابق لیگ سپنر مشتاق احمد نے بھی باب وولمر کے انتقال سے پہلے مسلمان ہونے کی تصدیق کردی ۔

مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ پر سامنے آنے والی ایک ویڈیو میں مشتاق احمد نے تصدیق کی کہ باب وولمر نے مرنے سے پہلے کلمہ پڑھ لیا تھا ۔ان کا کہنا تھا کہ باب وولمر ویسے بھی بہت اچھے انسان تھے اور وہ کرکٹ کو بہت اچھا سمجھتے تھے ۔

After @Inzamam08 now @Mushy_online confirms Woolmer accepted Islam before death ......... pic.twitter.com/D0JJC1kosg