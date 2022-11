قطر میں فیفا ورلڈ کپ کا انعقاد قطر میں فیفا ورلڈ کپ کا انعقاد

فٹ بال دنیا میں سب سے زیادہ دیکھا جانے والا کھیل ہے اور اس کا ورلڈ کپ کسی بھی ملک میں ہو دنیا وہاں امڈ آتی ہے۔ تاریخ میں پہلی بار اس کی میزبانی مشرق وسطیٰ کا ایک اسلامی ملک کر رہا ہے جو بلا شبہ حیران کن بھی ہے باعث مسرت بھی۔قطر نے کس طرح عالمی سپورٹس ایونٹ کو اسلامی اقدار کے حامل ملک میں کروانے کے لیے دنیا کو راضی کیا اس کی تفصیلات یقیناً بہت دلچسپ ہوں گی اور ہر گز یہ یہ کوئی آسان نہیں کہ اس وقت مغربی دنیا میں اسلامو فوبیا کی جو یلغار ہے اس میں ایسے ایونٹ کے لیے دنیا کو آمادہ کرنا بلاشبہ ان کی بہت بڑی سفارتی کامیابی ہے۔لیکن اس کے دوسرے پہلو پر غور کریں تو اس چھوٹے سے ملک نے دنیا کے سامنے اپنی دینی، تہذیبی اور ثقافتی اقدار کو اجاگر کر کے اس سے کہیں زیادہ بڑا کام کیا ہے۔کسی بھی ملک میں اس ایونٹ کا منعقد ہونا وہاں پہ ہر اخلاقی بے راہ روی کے تمام دروازے کھول دیتا ہے اور یہیں سے وہ تہذیبی فرق نمایاں ہوتا ہے جسے اسلامی اور مغربی تہذیب کی سرحدوں کا نام دیا جاتا ہے۔ایک معذور قطری بچے کی تلاوت سے دنیا کے سب سے بڑے سپورٹس ایونٹ کا آغاز، سر عام شراب نوشی اور حرام فوڈ کی عدم دستیابی کے اعلان کو معمولی فیصلے نہیں سمجھنا چاہیے۔قومیں اپنی تہذیبی اقدار سے ہی زندہ اور اسی کی پامالی سے مردہ ہوتی ہیں۔اقبال نے شاید اسی پس منظر میں کہا تھا کہ "خاص ہے ترکیب میں قومِ رسولِ ہاشمی"۔ تہذیبوں کا مطالعہ بھی بہت دلچسپ موضوع ہے۔ تاریخ سے شغف رکھنے والے جانتے ہیں کہ دنیا پر حکومت کرنے والوں نے ہر دور میں یہ چاہا کہ ہمارے تسلط کے ساتھ ساتھ ہماری تہذیبی اقدار بھی حاوی ہوں۔ گویا انسان کا شوق حکمرانی اسے انتظامی تسلط سے اپنی تہذیب کی حکمرانی تک لے جاتا ہے۔جدید دنیامیں دوسروں کی اقدار کو ختم کر کے اپنے نظریات کا فروغ ہی وہ مضبوط جنگ ہے جو بغیر ہتھیاروں کے اب لڑی جا رہی ہے۔اس میں انسانوں کو مارا تو نہیں جاتا لیکن ان سے ان کی روایات اور اقدار چھین کر انھیں زندہ لاشوں میں تبدیل کر دیا جاتا ہے۔

اسی لیے جدید مغربی دنیا اپنی اقدار اور تہذیب کو کبھی آزادی نسواں کے نام پر، کبھی جنسی آزادی کے نام پر،کبھی معاشی استحصال کے نام پر، اور کبھی ہم جنس پرستی جیسی مکروہ خرافات کے نام پر ہماری اقدار میں ہمارے ہی لوگوں کے ذریعے داخل کرنے کی تگ و دو میں لگی رہتی ہے جس کے لیے خطیر سرمایہ خرچ کرنے سے بھی دریغ نہیں کیا جاتا۔یہی وجہ ہے کہ ہم ان جیسا لباس پہننے میں فخر، ان کی زبان بولنے میں عزت اور ان کے کھانوں کو اپنے کلچر کے کھانوں پر ترجیح دے کر خود کو جدت پسند کہلوانے کے فریب میں مبتلا ہوتے ہوئے غیر محسوس طریقے سے پوری طرح مغربی تہذیب کے شکنجے میں کسے ہوئے ہیں۔فیفا ورلڈ کپ میں تلاوت کی گئی آیات میں عالم انسانیت کو مخاطب کرتے ہوئے مساوات اور برابری کی بات کی گئی ہے کہ اللہ کے نزدیک عظمت اور بزرگی کا معیار رنگ، نسل، قبیلہ اور ذات نہیں بلکہ تقوی ہے۔ بدقسمتی سے عالم انسانیت اور خصوصاً امت مسلمہ آج قرآن کی اسی آیت کے مخالف سمت سفر کر رہے ہیں۔ فتح مکہ کے موقع پر حبشہ کے ایک غلام کو کائنات کے مقدس ترین گھر کی چھت پر کھڑے ہو کر مکہ کی اشرافیہ کو یہی پیغام دیا گیا کہ انسانوں کے مرتبے میں تفریق عہدوں، دولت اور دنیوی اکرام و اعزازات پر نہیں بلکہ صرف تقوی کی بنیاد پر ہے اور اسی کے مدمقابل مغرب میں زیادہ دیر نہیں گزری کہ جب ہوٹلوں اور پبلک مقامات کے باہر لکھا جاتا تھا کہDogs and black are not allowed inside "۔ ہم انسانی، اخلاقی، معاشی اور معاشرتی خوبیوں سے مالا مال اقدار کے علمبردار ہیں جس پر فخر کرنے کے ساتھ ساتھ اسے پورے ایمانی تیقن کے ساتھ صرف عملی طور پر اپنانے کی ضرورت ہے۔

مغربی معاشروں نے اسلام کی محض معاشرتی اقدارکو اپنا کر دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونک رکھی ہے حالانکہ یہ لوگ اخلاقی اعتبار سے جس تنزلی کا شکار ہیں اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ سودی نظام پر قائم بدترین استحصالی معاشی نظام، غیر انسانی اور غیر فطری امور پر مشتمل اخلاقی ڈھانچہ اور خوشنما دکھائی دینیو الی معاشرتی اقدار کے پیچھے چھپی اندوہناکی کسی سے چھپائی نہیں جا سکتی۔قطر نے دنیا کا سب سے بڑا ایونٹ اپنے ملک میں منعقد کر کے ایک طرف تو اپنی بہترین صلاحیتوں کا لوہا منوایا ہے اور دوسری طرف اپنی اقدار اور تہذیب و ثقافت پر سمجھوتا نہ کرکے پورے عالم اسلام کا سر فخر سے بلند کرتے ہوئے ایک مثبت پیغام بھی دیا ہے۔ کھانے پینے کی حرام اشیاء کی فراہمی سے انکار، الکوحل کے مشروبات کی عدم دستیابی جیسے فیصلے ان کی قوت فیصلہ اور اپنی تہذیب سے محبت کی علامت ہیں۔معتبر اسلامی سکالرز کا اس موقع پر مدعو کیا جانا، گراؤنڈ کے اندر دنیا بھر سے آئے تماشائیوں کے سامنے باجماعت نماز کی ادائیگی ان کی اپنی دینی اقدار سے مضبوط تعلق کی آئینہ دار ہیں۔اتنے بڑے ایونٹ کا بہترین انعقاد اور بھرپور انتظامات ،دنیا بھر سے آئے ہوئے لوگوں کی شاندار میزبانی یقیناً مغربی اقوام میں اسلامو فوبیا کے تعصب کو کم کرنے میں بھی مددگار ثابت ہو گی۔ہم تو سعودی عرب کی ارجنٹائن جیسی ورلڈ کپ میں دو بار کی فاتح مضبوط ٹیم سے لیون میسی جیسے دنیا کے بہترین کھلاڑی کے ہوتے ہوئے غیر یقینی جیت کو بھی اسلامی تہذیبی اقدار کی پاسداری کا ہی انعام سمجھتے ہیں۔دنیا بھر سے آئے تماشائیوں کے سامنے سعودی کھلاڑیوں کا جیت کے بعد گراؤنڈ میں سجدہ ریز ہو جانا شاید اسلامی تہذیب کے وقار کا وہ سب سے قیمتی لمحہ تھا جس کے لیے قدرت نے ورلڈ کپ کے یہاں انعقاد کا راستہ ہموار کیا۔