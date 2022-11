NUSTکے تحت ماحولیاتی اثرات پر بحث کیلئے سیمینار NUSTکے تحت ماحولیاتی اثرات پر بحث کیلئے سیمینار

اسلام آباد (پ ر)نیشنل یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی(نسٹ)نےCoca-Cola içecek پاکستان کے تعاون سے ماحولیات،گورننس اور پائیداری سے متعلق کمیونٹی کی سرمایہ کاری سے متعلق ایک سیمینار کا انعقاد کیا۔اثرات کے ان شعبوں کو اجاگر کرنے کی غرض سے نیشنل انکیو بیشن سینٹر کے سی ای او اور ٹیم اپ کے بانی زوہیر خالق،انڈس ارتھ کی ٹرسٹی عافیہ سلام اورکوکا کولا پاکستان کے وائس پریذیڈنٹ فہد اشرف کی جانب سے تین ماسٹر کلاسز کا اہتمام کیا گیا۔نسٹ کی کارپوریٹ ایڈوائزری کونسل کی جنرل منیجر ثنا مقبول نے تقریب کی میزبانی کی اورپبلک پرائیویٹ پارٹنر شپ کے ذریعہ موثر تعاون کے حوالے سے نسٹ کے کردار پر روشنی ڈالی۔Driving Science and Technology to Solve for the Planet" کے عنوان سے ایک پینل ڈسکشن نے صنعتی ماہرین اور ماہرین تعلیم پر زور دیا کہ وہ عالمی سطح پر رائج بہترین طریقوں کے ذریعہ جدت اور پائیداری کے درمیان تعلق پر غور کریں۔پینل نے پانی پراجیکٹ،پاکستان کی پہلی پلاسٹک سے بنی سڑک اور ری سائیکل سے بنی بوتلوں کے حالیہ رول آؤٹ،پلاسٹک (rPET). سمیت کوکا کولا اورCoca-Cola içecekپاکستان کے تاریخی منصوبوں پر نسٹ کی ڈپٹی ڈائریکٹر آف سسٹین ایبلیٹی،بریرہ حنیف کی تصنیف کردہ ایک رپورٹ پر بھی تبادلہ خیال کیا۔کوکا کولا پاکستان کے وائس پریذیڈنٹ فہد اشرف نے کہا کہ ”قدرت نے پہلے ہی تسلسل کیلئے خاکہ تیار کررکھا ہے،جہاں کچھ بھی ضائع نہیں ہوتا،ہر شئے کو بنیادی بلاکس میں توڑ دیا جاتا ہے اور بار بار استعمال کیا جاتا ہے،اور یہ ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے۔ہم جدت پسندوں،ماہرین تعلیم،کارکنوں اور صارفین کو سرکلر اکانومی کی جانب اپنے سفر کو تیز رفتاری سے ممکنہ طور پر حقیقت سے قریب لانے کے حوالے سے پر عزم ہیں۔“