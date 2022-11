پی سی بی نے پاک انگلینڈ ٹیسٹ میں مداحوں کو اپنے پسندیدہ کرکٹرز سے ملنے کا موقع دے دیا ، لیکن کیسے ؟جانیے

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن )پاکستان کرکٹ بورڈ (پی سی بی) نے مداحوں کے لیے پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان ہونے والے پہلے ٹیسٹ میچ میں اپنے پسندیدہ کرکٹرز سے ملاقات کا موقع فراہم کیا ہے وہ بھی ایک نہیں دو،دو۔

تفصیلات کےمطابق پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان پہلا ٹیسٹ میچ یکم دسمبر سے راولپنڈی کرکٹ سٹیڈیم میں شروع ہوگا جس میں شائقین کرکٹ اپنے پسندیدہ پاکستان کرکٹر سے ملاقات کا سنہرا موقع حاصل کرسکتے ہیں، اس کیلئے پی سی بی کی جانب سے ایک آن لائن آفیشل سٹور متعارف کرایا گیا ہے جس پر مداح پاکستانی ٹیم کی جرسی، کیپ، شاٹس اور دیگر سامان آرڈر کرسکتے ہیں اور ان میں سے کچھ خوش قسمت صارفین کو پہلے ٹیسٹ میچ کے دوران اپنے پسندیدہ کرکٹر سے ملنے کا موقع ملے گا۔

Place your order now at https://t.co/TWU32Ta9wL and get a chance to meet your favourite star at the Pindi Cricket Stadium from 1-5 December. #WearYourPassion pic.twitter.com/FHa86GHCWK

اس کے علاوہ راولپنڈی میں کرکٹرز سے ملاقات کا ایک اور طریقہ پی سی بی کی جانب سے بتایا گیا ہے،آپ کو کرنا یہ ہوگا کہ 60 سیکنڈز کی ویڈیو بنائیں اور اسے"ٹویٹ اینڈ میٹ"کے ہیش ٹیگ کے ساتھ پوسٹ کردیں، ویڈیو میں آپ کو بتانا ہوگا کہ آپ کا پسندیدہ کرکٹر کون ہے اور وہ کرکٹر آپ کو کیوں اچھا لگتا ہے۔

Your chance to meet your favourite stars in Rawalpindi! ????

➡️ Upload a 60 seconds video using the hashtag #TweetnMeet and tell us who is your favourite player and why#UKSePK pic.twitter.com/LIMNJNUZgy