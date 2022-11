ملک دیوالیہ ہونے کا 90 نہیں بلکہ صرف 10 فیصد امکان ہے، وزیر خزانہ

اسلام آباد (ویب ڈیسک) وفاقی وزیرخزانہ اسحاق ڈار کا کہنا ہے کہ بین الاقومی اقتصادی جریدے بلوم برگ کے مطابق پاکستان کے دیوالیہ ہونے کے صرف 10 فیصد امکانات ہیں ۔

اس حوالےسے سماجی رابطوں کے پلیٹ فارم ٹویٹر پر جاری کردہ اپنے پیغام میں وزیرخزانہ اسحاق ڈار کا کہنا تھا کہ اگلےایک سال میں دیوالیہ کےامکانات کو کم ترین سطح پر رکھا گیا ہے ۔

انہوں نے کہا کہ پاکستان اپنے تمام مالیاتی وعدوں کی پاسداری جاری رکھے گا۔ اسحاق ڈار کا کہنا تھا کہ ایک سیاسی رہنما نے ملک کے دیوالیہ ہونے کے امکانات کو93 فیصد پیش کیا جو کہ درست نہیں ہے۔

#Bloomberg pitches Pakistan’s one year probability of default at a low of 10% as opposed to a highly dubious number of 93% circulated by an unscrupulous local political leader a few days ago.

