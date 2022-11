ویلنگٹن (ویب ڈیسک) نیوزی لینڈ کے ہاتھوں پہلے ون ڈے میں شکست کے بعد انگلینڈ کے سابق کپتان مائیکل وان نے بھارتی ٹیم کو ایک بار پھر آڑے ہاتھوں لے لیا۔

نجی ٹی وی جیو نیوز کے مطابق گزشتہ روز ویلنگٹن میں کھیلے گئے میچ میں بھارت کی جانب سے دیا گیا 306 رنز کا ہدف 3 وکٹوں کے نقصان پر 48 ویں اوور میں پورا کر لیا تھا۔بھارتی ٹیم کی شکست پر سابق ٹیسٹ کرکٹر وسیم جعفر نے سوشل میڈیا پر ٹوئٹ کی جس میں انہوں نے کیوی ٹیم کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ بلیک کیپس نے 300 رنز کا ہدف ایسے پورا کیا جیسے 270 کا ہدف ہو۔

Well played @BLACKCAPS ???????? Made 300 look like 270. Williamson all class as always but Latham stole the show. Not easy for an opener to move down the order and still be successful. India missed a trick by just playing 5 bowlers. #NZvIND pic.twitter.com/bcGnf6K5Ry