کیا ولی عہد محمد بن سلمان واقعی ارجنٹائن کو شکست دینے پر سعودی ٹیم کے ہر کھلاڑی کو قیمتی گاڑی دیں گے؟ اصل حقیقت سامنے آ گئی

دوحہ (ویب ڈیسک) سعودی ولی عہد نے فیفا ورلڈ کپ 2022 میں سعودی عرب کی حیران کُن فتح پر ٹیم کے تمام کھلاڑیوں کو شاہی خاندان کی جانب سے رولز رائس بطور تحفہ دینے کے اعلان کے حوالے سے گردش کرتی تمام خبروں کی حقیقت کھُل گئی۔

غیر ملکی میڈیا اداروں کی جانب سے خبریں گردش کر رہی ہیں کہ سعودیہ کی فیفا ورلڈ کپ 2022 میں ناقابل شکست ارجنٹینا کے خلاف میچ میں شاندار جیت پر شہزادہ محمد بن سلمان نے اعلان کیا ہے کہ قطر سے واپسی پر شاہی خاندان کی جانب سے ٹیم کے تمام کھلاڑیوں کو 6 ملین کی رولز رائس فینٹم تحفے میں پیش کی جائے گی۔

تفصیلات کے مطابق سعودی عرب بقابلہ ارجنٹینا کے میچ کے دوران اڑتالیسویں منٹ میں سعودی عرب کی جانب سے پہلا گول کرنے والے اسٹرائیکر صالح الشہری نے پریس کانفرنس میں ایک سوال کے جواب میں ایسی گردش کرنے والی تمام خبروں کی تردید کردی۔

The Claim that MBS will give Rolls Royce to all Saudi Arabian footballers for defeating Argentina is FALSE. It was a rumor, clarified by Saudi Striker Saleh Alshehri.#FIFAWorldCup pic.twitter.com/fyyccNkOwa