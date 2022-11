بحری جہاز سے سمندر میں گر جانے والے نوجوان کو 15 گھنٹوں بعد بچا لیا گیا لیکن وہ اس دوران کس طرح خود کو بچاتا رہا ؟ جانئے 

نیویارک(مانیٹرنگ ڈیسک) بحری جہاز سے سمندر میں گر کر کوئی شخص کتنی دیر تک زندہ رہ سکتا ہے؟ جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے کا محاورہ اس امریکی نوجوان پر صادق آتا ہے جو بحری جہاز سے گرنے کے 15گھنٹے بعد معجزانہ طور پر زندہ بچا لیا گیا۔ میل آن لائن کے مطابق یہ 28سالہ نوجوان کارنیول کروز شپ پر سوار تھا ، جس سے وہ شراب کے نشے میں ہونے کی وجہ سے سمندر میں گر گیا۔

اس وقت بحری جہاز خلیج میکسیکو میں امریکی ریاست لوئزیانا کے ساحل کے قریب تھا۔ گرنے کے بعد اگلے 15گھنٹے تک نوجوان پانی میں ہاتھ پاﺅں مارتا رہا۔ اسے وہاں سے گزرنے والے ایک آئل ٹینکر کے عملے نے دیکھ کر کوسٹ گارڈز کو اطلاع دی جنہوں نے رات کی تاریکی میں ہیلی کاپٹر کے ذریعے اسے ریسکیو کیا۔

