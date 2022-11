تاریکی میں ڈوبے کیف میں ڈاکٹرز نے موبائل کی روشنی میں بچے کا دل کا آپریشن کردیا

کیف (ڈیلی پاکستان آن لائن) روسی میزائلوں کی وجہ سے کیف کا دارالحکومت کیف تاریکی میں ڈوبا ہوا ہے، اس دوران وہاں سے ایک ویڈیو سامنے آئی ہے جس میں دیکھا جاسکستا ہے کہ سرجنوں کی ٹیم ایک تاریک ہسپتال میں ایک بچے کے دل کی سرجری کر رہے ہیں۔ سوشل میڈیا صارف ایرینا ووچک نے ٹویٹر پر لکھا کہ 'آج یوکرین پر روسیوں کے میزائل حملے کے دوران کیف کے ہارٹ انسٹی ٹیوٹ میں بجلی منقطع ہوگئی۔ اس وقت سرجن بچے کے دل کی ہنگامی سرجری کر رہے تھے'۔ تقریباً 2 منٹ طویل اس ویڈیو کو ٹوئٹر پر 15 ہزار سے زیادہ مرتبہ دیکھا گیا۔ فوٹیج میں سرجنوں کی ایک ٹیم کو محدود روشنی کے ساتھ آپریشن جاری رکھتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔

نیوز ویک کے مطابق ویڈیو میں موجود ڈاکٹروں میں سے ایک نے کہا کہ آپریشن میں دل کے دو والوز کو تبدیل کرنے کے لیے کارڈیو پلمونری بائی پاس شامل ہے۔کوئی نہیں جانتا کہ کیا ہوا، لیکن آپریٹنگ روم مکمل طور پر سیاہ ہو گیا تھا۔ 'آج آپریٹنگ ٹیبل پر ایک بچہ ہے۔ اور سرجری کے وسط میں بجلی مکمل طور پر بند ہو گئی تھی۔

پوسٹ کے کمنٹ سیکشن میں ٹویٹر کے سیکڑوں صارفین نے سرجن کو ہیرو کے طور پر سراہا ہے۔ ایک صارف نے لکھا 'یہ سرجن ہیرو ہیں۔ ایک صارف نے لکھا۔ 'جنگ کے طوفان کی نظر میں۔ پرسکون، مستعد اور پیشہ ور یوکرائنی میڈیکس اور سرجیکل ہیرو۔'

Today, during the missile attack by the russians on Ukraine, electricity was cut off at the Heart Institute in Kyiv. At this time, surgeons were performing emergency heart surgery on the child. pic.twitter.com/GqhxpXpYVC