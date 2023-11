رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشیرکرام ! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشیرکرام !

نام کتاب : رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشیرکرام

مصنف : عبدالعزیز الشناوی

صفحات : 173

قیمت : 1960روپے

ناشر : دارالسلام انٹر نیشنل ،لوئر مال ، نزد سیکرٹریٹ سٹاپ ، لاہور

برائے رابطہ : 37324034-042

اصحابِ رسول کی سیرت و کردار کو اجاگر کرنے والا یہ مجموعہ عرب مصنف عبدالعزیز الشناوی کا مرتب کردہ ہے، اسے انگریزی میں عبدالاحد علیگ نے ایڈٹ کیا ہے اور یہ Advisors of the Prophet کے عنوان سے شائع ہواہے۔ جیسا کہ نام سے واضح ہے کہ یہ اپنے موضوع پر ایک منفرد کتاب ہے۔ یوں تو آج تک ایسی لاکھوں کتابیں لکھی جا چکی ہیں، جن میں اصحابِ رسول کے فضائل و مناقب مختلف انداز میں بیان کیے گئے ہیں،مگر ان صحابہ کرامؓ میں ہر صحابی کا اپنا الگ مقام ومرتبہ ہے؛ تاہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیھم اجمعین میں کچھ ایسے تھے کہ جن سے رسولِ مقبول مشاورت فرمایا کرتے تھے۔گویا یہ رسولِ مقبول کے خاص مشیر تھے، جبکہ کچھ صحابہ رسول اللہ کے وزیر تھے۔ دنیوی اعتبار سے دیکھا جائے تو وزیر کا مقام ومرتبہ مشیر سے بلند تر ہوتا ہے۔اسی مصنف کی ایک دوسری کتاب The Ministers around the Prophet کے نام سے شائع ہو چکی ہے۔ اس کتاب میں ان صحابہ کرامؓ کا ذکر کیا گیا ہے جو رسولِ مقبول کے وزیر تھے۔ جیسا کہ سیدنا ابوبکر صدیق ؓ ، سیدنا عمر فاروق ؓ ، سیدنا عثمان غنی ؓ اور سیدنا علی رضی اللہ عنھم ہیں۔ یہ چاروں خلفا ءرسولِ مقبول کے وزیر بھی تھے اور مشیر بھی۔ان خلفاءکا ذکر چونکہ مصنف اپنی کتاب The Ministers aroud the Prophet میں کرچکے ہیں اِس لئے مصنف نے اپنی کتاب Advisors of the Prophet میں ان کا ذکر نہیں کیا ۔ یہ بات معلوم رہے کہ مشورہ کرنا ایک عظیم عمل ہے۔ قرآنِ مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے نبی علیہ السلام سے بھی فرمایا کہ ” اے نبی آپ اپنے صحابہ کرامؓ سے مشورہ کیا کریں۔ اس پس منظر میں مصنف نے اس کتاب میں ان خوش قسمت اصحابِ رسول کا تذکرہ جمع کیا ہے، جن سے آپ مشاورت فرماتے تھے۔

کتاب میں درجِ ذیل صحابہ کرامؓ کے احوال شامل کیے گئے ہیں :عبداللہ بن زید بن ثعلبہ ،سعد بن الربیع ، عبداللہ بن جحش ، سلمان الفارسی ، عبداللہ بن رواحہ ،حباب بن منذر، اسید بن خذیر ، اسامہ بن زید ، سعد بن معاذ، نوفل بن معاویہ، سعد بن عبادہ، مالک بن سنان رضوان اللہ علیہ اجمعین۔ یہ سب وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیھم اجمعین ہیں جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مختلف مواقع پر مشاورت کیا کرتے تھے اور انہیں آپ نے مختلف ذمہ داریاں بھی سونپیں۔ رسولِ کریم نے عبداللہ بن جحش ؓ کو سریہ نخلہ کا قائد بنا کر بھیجا؛چنانچہ وہ مکہ مکرمہ کے مشرق میں واقع نخلہ کی طرف لشکر لے کر گئے، سیدنا عبداللہ بن رواحہؓ کو جنگ ِموتہ میں سپہ سالار بنایا گیا اور سیدنا اسامہ بن زیدؓ کو رومیوں کی سرکوبی کرنے والے لشکر کا امیر مقرر کیا گیا، کیونکہ ان کے والد سیدنا زیدؓ 8ہجری میں جنگ ِموتہ میں رومیوں سے لڑتے ہوئے شہید ہوگئے تھے؛چنانچہ سیدنا اسامہ ؓ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد یہ مہم سر کی۔ سیدنا سعد بن معاذ ؓ غزوہ بنو قریظہ کے بعد اسیر یہودیوں کے مستقبل کا فیصلہ کرنے والے جج بنائے گئے تو انہوں نے اپنے قبیلے بنو اوس کے حلیف بنو قریظہ کے یہودی مردوں کے قتل کا فیصلہ کرکے اسلامی حمیت کا مظاہرہ کیا۔ ان سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معرکہ بدر میں جنگ کے فیصلے سے پہلے بھی مشاورت کی تھی۔ سیدنا عبداللہ بن زید ؓ وہ صحابی ہیں جنہیں نیند میں اذان کے الفاظ اور جملے القا کیے گئے۔سیدنا سعد بن عبادہ ؓ فتح مکہ کے وقت ایک اسلامی لشکر کے سالار تھے۔ جب طائف کے محاصرے کے دوران میں بنو ثقیف کی شدید مزاحمت کے باعث قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت نوفل بن معاویہ الدیلی سے مشورہ طلب کیا تو انہوں نے اپنی رائے دی کہ اگر اپ ان ثقفیوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیں تو وہ آپ کو ضرر نہیں پہنچائیں گے۔ اس حکیمانہ مشورے پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محاصرہ اٹھا لیا ،پھر ایک وقت آیا کہ جب خود اہلِ طائف کا وفد مدینہ پہنچا اور وہ مشرف بہ اسلام ہو گئے۔ انہی راست باز اور پاکباز اصحابِ رسول کی سیرت و کردار کا ” ایڈوائزر آف دی پرافٹ “ میں احاطہ کیا گیا ہے۔ انگریزی خواہ اصحاب اس کتاب کے مطالعہ سے اپنی زندگی سنوارنے کے لئے رہنمائی حاصل کرسکتے ہیں۔

٭٭٭

final