27فروری سے اب تک بھارتی فوج کو کیا نقصان ہوا اور پاک فوج نے کتنے بھارتی فوجی ہلاک کیے ؟میجر جنرل آصف غفور نے بتا دیا

راولپنڈی (ڈیلی پاکستان آن لائن )بھارت کی جانب سے فضائی کارروائی کے بعد پاک فوج نے منہ توڑ جواب دیا جس سے بھارت شدید خوفزدہ ہو گیا اور خوف کے عالم میں اپنے ہی ہیلی کاپٹر کو مار گرایا ۔اب ڈی جی آئی ایس پی آر نے 27فروری سے اب تک بھارت کو ہونے والے نقصانات کے بارے میں آگاہ کردیا ۔مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر میجر جنرل آصف غفور نے کہا کہ 27فروری سے پاک فوج نے لائن آف کنٹرول پر 60بھارتی فوجی ہلاک اور کئی زخمی کیے جبکہ بھارتی فوج کے بنکرز بھی تباہ کیے ۔پاک فوج نے بھارتی فوج کی آرٹلری گن پوزیشن کو بھی نقصان پہنچا کر انہیں جگہ تبدیل کرنے پر مجبور کیا ۔پاک فضائیہ نے بھارتی ائیر فورس کے دو جنگی جہاز گرائے ،خوفزدہ بھارتی فوج نے خود ہی اپنے د و ہیلی کاپٹر مار گرائے ۔بھارتی نیوی کو بھی مزاحمت کا سامنا ہے ۔

Since 27 Feb 19 Pak Army has killed over 60 Indian soldiers on LOC besides injuring many & destroying their bunkers. Artillery gun positions also damaged forced to relocate. 2 IAF Jets shot down by PAF, 2 helis met fratricide under fear. Indian Navy under deterrence.#CostForCDS