وزیراعظم عمران خان نے گلوکار و اداکار علی ظفر کو اہم ذمہ داری سونپ دی

لاہور (ویب ڈیسک ) بین الاقوامی شہرت یافتہ گلوکار و اداکار علی ظفر کووزیراعظم عمران خان نے " نمل نالج سٹی" کا سفیر نامزد کر دیا۔

تفصیلات کے مطابق وزیراعظم عمران خان نے پاکستان کے معروف گلوکار اور اداکار علی ظفر کو نمل نالج سٹی کا سفیر نامزد کیا ہے ۔ نالج سٹی ملک کے دور دراز علاقوں میں مقیم پسماندہ آبادی کے لئے بڑے علمی گہوارے یا مرکز کی حیثیت رکھتا ہے ۔

Honoured to be nominated ambassador to the first & biggest knowledge city in Pakistan “Namal Knowledge City” envisioned by the honourable Prime Minister @ImranKhanPTI designed by @tonyashai. Knowledge is key for the development of a country and its people. pic.twitter.com/ttQn4cuyA0