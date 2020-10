بین ڈنک پی ایس ایل کے بقیہ میچز کیلئے پاکستان آنے کو بے تاب، ویڈیو پیغام میں کیا کہا؟

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان سپر لیگ (پی ایس ایل) فرنچائز لاہور قلندرز کی نمائندگی کرنے والے بین ڈنک سیزن فائیو کے بقیہ میچز کیلئے پاکستان آنے کو بے تاب ہیں اور اس حوالے سے ویڈیو بیان بھی جاری کیا ہے۔

تفصیلات کے مطابق آسٹریلوی بیٹسمین بین ڈنک نے کورونا وائرس کی وجہ سے ایونٹ ملتوی کئے جانے سے قبل لیگ میچزمیں کوئٹہ گلیڈی ایٹرزکے خلاف 93 اور کراچی کنگز کے مقابل 99 ناٹ آؤٹ کی اننگز کھیل لاہور قلندرزکوحیران کن فتوحات دلائی تھیں اور اب وہ لیگ کے باقی میچز کیلئے پاکستان آنے کو بے تاب ہیں۔

اپنے ویڈیوپیغام میں انہوں نے کہا کہ پی ایس ایل کے نومبر میں شیڈول باقی میچز کیلئے پاکستان جانے کو بے تاب ہوں، ایک بار پھر اپنے ساتھی کھلاڑیوں سے ملاقات کا موقع ملے گا، پوری امید ہے کہ پہلی بار ٹرافی جیت کر لاہوری پرستاروں کے نام کریں گے، آخرمیں انہوں نے ’میں ہوں قلندردل سے‘ کا نعرہ بھی لگایا۔

Can’t wait to get back over for the @thePSLt20 finals! https://t.co/1W7u7Wglbv