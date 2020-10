لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان کرکٹ ٹیم کے مایہ ناز سابق کپتان اور فاسٹ باﺅلر وسیم اکرم نے اپنا تابناک کیرئیر جاوید میانداد کی مرہون منت قرار دیدیا ہے۔

تفصیلات کے مطابق سابق فاسٹ باﺅلر نے سوشل میڈیا پر ایک تصویر شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ یہ وہ لمحہ تھا جب 1984 راولپنڈی میں یہ 17 سالہ نوجوان پاکستان کیلئے منتخب ہوا، اگر جاوید میانداد نہ ہوتے تو وسیم اکرم، وسیم اکرم نہ ہوتا۔

Throwback to 1984 in Rawalpindi, the moment a 17 year old me was picked up to play for Pakistan. It’s safe to say, If it wasn’t for Javed Miandad, there would never have been a Wasim Akram. pic.twitter.com/epj8qhz8Ea