کوئٹہ (ڈیلی پاکستان آن لائن) کورونا میں مبتلا وزیر اعلیٰ بلوچستان کا دوسرا ٹیسٹ بھی مثبت آگیا۔

وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال کا 13 اکتوبر کو کورونا ٹیسٹ مثبت آیا تھا جس کے 14 ویں دن انہوں نے دوبارہ اپنا ٹیسٹ کرایا۔ ٹوئٹر پر اپنے پیغام میں وزیر اعلیٰ نے بتایا کہ ان کا ٹیسٹ دوبارہ بھی مثبت آیا ہے۔

انہوں نے کہا کہ سب لوگ احتیاط کریں ، ماسک کا استعمال لازمی کریں اور اگر علامات ظاہر ہوتی ہیں تو آئسولیٹ ہوجائیں تاکہ ہم اس بیماری کو پھیلانے والے نہ بنیں ۔

My retest of Covid after 14 days is showing positive.

I request all of you to take precautions, use masks, if symptoms then keep isolation.. lets try not to be spreaders of this disease.