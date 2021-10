"اپنے وطن کو درپیش تمام تر مصائب کے باوجودغیرمعمولی ہمت کا مظاہرہ کیا" عمران خان  کا افغان ٹیم کیلئے پیغام

ریاض (ڈیلی پاکستان آن لائن) وزیر اعظم عمران خان نے سکاٹ لینڈ کو بڑے مارجن سے شکست دینے والی افغان کرکٹ ٹیم کو مبارکباد دی ہے۔

ٹوئٹر پر اپنے پیغام میں وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ "سکاٹ لینڈ کیخلاف واضح فتح حاصل کرنے پر افغان کرکٹ ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اپنے وطن کو درپیش تمام تر مصائب و مشکلات کے باوجود کھیل کا حصہ بننے اور جیت اپنے نام کرنے کیلئے افغان ٹیم نے غیرمعمولی عزم و ہمت کا مظاہرہ کیا۔"

خیال رہے کہ ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے میچ میں افغانستان نے سکاٹ لینڈ کو 130 رنز سے شکست دی ہے۔ افغانستان نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے چار وکٹوں کے نقصان پر 190 رنز بنائے جس کے جواب میں سکاٹ لینڈ کی ٹیم صرف 60 رنز بنا کر آؤٹ ہوگئی۔

Congratulations to the Afghanistan cricket team on their convincing win against Scotland. Despite all the trials & tribulations their country is going through, the Afghan team showed great strength & determination to play & win.