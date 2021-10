کرونا وائرس کیخلاف ”جنگ“ تیز، گھر گھر ویکسی نیشن مہم شروع کرونا وائرس کیخلاف ”جنگ“ تیز، گھر گھر ویکسی نیشن مہم شروع

ملتان،رحیم یارخان،جام پور،ڈیرہ غازیخان،خانیوال،مظفر گڑھ،بہاول پور،راجن پور (وقائع نگار،نمائندہ پاکستان،سٹی رپورٹر،بیورو نیوز،نیوز رپورٹر،بیورورپورٹ، نامہ نگار)حکومت پنجاب کی ہدایت پر ضلع بہاول پور میں بھی کرونا ویکسنیشن کی خصوصی مہم”سہولت (بقیہ نمبر23صفحہ6پر)

آپ کی دہلیز تک“ کا آغاز کر دیا گیا ہے جس کاافتتاح ممبر صوبائی اسمبلی صاحبزادہ گزین عباسی نے تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال احمد پور شرقیہ میں کیا۔اس موقع پر سی ای او ہیلتھ ڈاکٹر محمد اقبال مکوال، اسسٹنٹ کمشنراحمد پور شرقیہ ظہور احمد اعوان، میڈیکل سپرنٹنڈنٹ تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال احمد پور شرقیہ سمیت طبی عملہ اور عمائدین علاقہ موجود تھے۔ممبر صوبائی اسمبلی صاحبزادہ گزین عباسی نے اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ کرونا ویکسینیشن کی خصوصی مہم کو کامیابی سے پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لئے تمام تر اقدامات بروئے کار لائے جائیں گے تاکہ قیمتی انسانی جانوں کو اس موذی وائرس سے بچایا جا سکے۔انہوں نے ہدایت کی کہ ویکسینیشن مہم کو کامیابی سے ہمکنار کرنے کے لئے تمام متعلقہ محکمے اپنا کلیدی کردار ادا کریں۔سی ای او ہیلتھ ڈاکٹر محمد اقبال مکوال نے بتایا کہ حکومت پنجاب کی جانب سے کرونا ویکسینیشن کی خصوصی مہم”سہولت آپ کی دہلیز تک“ کا آغاز کردیا گیا ہے اورضلعی انتظامیہ اور محکمہ صحت سمیت دیگر تمام متعلقہ محکموں کے افسران و سٹاف فیلڈ میں فعال ہیں۔انہوں نے کہا کہ کورونا وبا سے مکمل چھٹکارے کا واحد حل صرف اور صرف ویکسینیشن مکمل کروانا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت پنجاب خصوصی ویکسینیشن مراکز قائم کر کے مفت ویکسینیشن کی سہولت فراہم کررہی ہے۔نیز دور دراز دیہات اور محلہ جات کے باسیوں کی سہولت کے لئے 25 اکتوبر تا 12 نومبر تک خصوصی ویکسینیشن مہم کا آغاز بھی کیا گیا ہے۔انہوں نے بتایا کہ25اکتوبر سے12نومبر تک ضلع بھر کی120یونین کونسلوں میں ہیلتھ ٹیمیں 12سال اور اس سے زائد عمر کے افراد کو کرونا وائرس سے محفوظ رکھنے کے لیے گھر گھر جا کر خصوصی مہم کے دوران ویکسین لگائیں گی۔ انہوں نے کہا کہ ہر یونین کونسل میں چار چار ٹیمیں جائیں گی اور ٹیم ممبران مین انجیکٹر، ڈیٹا انٹری آپریٹر اور سوشل موبلائزر شامل ہیں۔ سی ای او ہیلتھ نے مزید بتایا کہ ضلع بھر میں اب تک43 فیصد افراد کو کرونا کی پہلی ڈوزجبکہ21فیصد افراد کو دوسری ڈوز لگائی جا چکی ہے جبکہ اس خصوصی مہم کے دوران گھر گھر جا کر26 لاکھ59ہزار افراد کی کرونا ویکسی نیشن کی جائے گی۔ انہوں نے بتایا کہ اس مہم کے دوران کورونا ویکسینیشن کے امور کی انجام دہی کے لیے ضلع بھر کے اسسٹنٹ کمشنرز، ریونیو آفیسرز، دیگر محکمہ جات اور سیکرٹری یونین کونسل کا تعاون شامل ہے جبکہ ڈسٹرکٹ ہیلتھ مینجمنٹ کی ٹیم بھی تمام امور کی مانیٹرنگ کرے گی۔ سی ای او ہیلتھ ڈاکٹر محمد اقبال مکوال نے مزید بتایا کہ ضلع بھر میں قائم75بنیادی مراکز صحت، 12رورل مراکز صحت، 4تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال، 13دیگر مقامات اور بس اسٹینڈز پر بھی کرونا ویکسی نیشن کی سہولت دستیاب ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت پنجاب کے اس اقدام سے بھرپور استفادہ کیا جائے تاکہ کرونا سے محفوظ رہا جا سکے۔ حکومت پنجاب کی ہدایات پر کویڈ 19ویکسی نیشن مہم RED(Reach Every Door), کا آغاز کر دیا گیا ہے۔اس مہم کے دوران 2لاکھ 67ہزار 146افرادکو کویڈ19سے بچاو کی ویکسین لگائی جائے گی۔یہ باتیں ڈپٹی کمشنر راجن پور احمر نائیک نے صدر ہسپتال راجن پور میں کویڈ 19ویکسی نیشن مہم RED(Reach Every Door), کا افتتاح کرتے ہوئے کہیں۔اس موقع پر بتایا گیا کہ 12سال سے زائد عمر کے تمام افراد کی ویکسی نیشن کی جائے گی۔کویڈ 19ویکسی نیشن مہم RED, آج سے 12نومبر تک جاری رہے گی۔کوئی بھی فرد کویڈ19ویکسی نیشن سے محروم نہ رہے۔ اس مہم کے دوران 181ٹیمیں کام کریں گی۔مہم کے دوران ویکسی نیشن سنٹرز کے علاوہ ٹیمیں ہر محلے اور گا?ں میں جا کر مفت ویکسی نیشن کی سہولت فراہم کریں گی۔اس موقع پر چیف ایگزیکٹو آفیسر صحت راجن پورڈاکٹر ریاض احمد،صوبائی مانیٹر برائے REDمہم ڈاکٹر علی ہاشم خان، میڈیکل سپرنٹنڈنٹ صدر ہسپتال راجن پور ڈاکٹر ریاض احمد مستوئی کے علاوہ دیگر ڈاکٹرز اور پیرا میڈیکل اسٹاف بھی موجود تھے۔ڈپٹی کمشنر سید موسی رضا نے کہا ہے کہ جن افراد نے کورونا سے بچا کی ویکسین لگوائی ہے وہ افراد کورونا کی بیماری سے محفوظ رہے، انہوں نے کہا کہ کورونا کی بیماری کی پانچویں لہر کا خدشہ موجود ہے لہذا جن افراد نے ابھی تک کورونا سے بچا کی ویکسین نہیں لگوائی وہ جلد سے جلد ویکسین لگوئیں یہ بات انہوں نے کورونا ویکسین آپ کی دہلیز پرمہم کا افتتاح کرتے ہوئے کہی، اس موقع پر سی ای او صحت ڈاکٹر فیاض احمد بھی موجود تھے۔ ڈپٹی کمشنر سید موسی رضا نے بتایا کہ حکومت پنجاب نے پہلے مرحلے میں کورونا ویکسین سنٹر قائم کئے جہاں عوام کو کورونا سے بچا کی ویکسین لگائی جاتی رہی۔ اب حکومت پنجاب نے عوام کی سہولت کیلئے گھر گھر جا کر کورونا سے بچا کی ویکسین لگانے کا سلسلہ شروع کیا ہے تاکہ اب ایک خاندان کے تمام افراد کو ویکسین لگانے کو یقینی بنایا جاسکے۔ انہوں نے بتایا کہ کورونا ویکسی نیشن سنٹر کے تحت اب تک ضلع کی 42فیصد آبادی کو ویکسین لگائی جاچکی ہے۔ انہوں نے عوام سے بھی اپیل کی کہ وہ ان کے گھر آنے والی ٹیموں سے مکمل تعاون کریں اور اپنے بچوں سمیت گھر کے تمام افراد کو کورونا سے بچا کی ویکسین ضرور لگوائیں، تاکہ کورونا کی پانچویں لہر سے بچا جاسکے۔ اس موقع پر سی ای او صحت ڈاکٹر فیاض احمد نے بتایا کہ گھر گھر جا کر کورونا سے بچا کی ویکسین لگانے کیلئے 650خصوصی مراکز قائم کئے گئے ہیں اور 4ہزار سے زائد ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں۔ تمام مراکز صحت پر بھی سہولت موجود ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اس مہم کے دوران سائینووک، سائینو فام، مڈرنا اور آسٹرازینیکا ویکسین لگائی جارہی ہے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ عوام میں آگاہی کیلئے شہر بھر میں اعلانات بھی کئے جارہے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ افراد کو ویکسین لگائی جاسکے۔ اس موقع پر ڈی ایچ او ڈاکٹر امیر بخش، کوارڈینیٹر عدنان لغاری اور ڈی ایس وی شاہد ریاض سمیت محکمہ صحت کے افسران بھی موجود تھے۔ڈی ایچ کیو ہسپتال خانیوال میں کرونا ویکسین کی خصوصی مہم ریچ ایوری ڈور (RED) کا افتتاح ڈپٹی کمشنر خانیوال آغا ظہیر عباس شیرازی، فیصل خان نیازی ایم پی اے اور شاہدہ احمد ایم پی اے نے کیا۔اس موقع پر سی ای او ہیلتھ ڈاکٹر عبدالمجید بھٹی اور ایم ایس ڈاکٹر محمد نبیل سلیم بھی موجود تھے۔وزیر اعلی پنجاب سردار عثمان بزدار کی ہدایت پر پنجاب بھر میں کورونا ویکسین گھر گھر مہم چلائی جا رہی ہے جو 25 اکتوبر سے 12 نومبر 2021 تک جاری رہے گی۔اس موقع پر ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ ضلع خانیوال میں 50 % کوریج مکمل ہو چکی ہے اور اب باقی لوگوں تک پہنچنے کے لئے گھر گھر مہم چلائی جا رہی ہے۔اس موقع پر عوام سے اپیل کی جاتی ہے کہ وہ ہیلتھ ٹیموں سے تعاون کریں اور اپنی فیملی اور رشتے داروں کو بھی کرونا کے خلاف ویکسین مہم پر قائل کریں۔ایم پی اے فیصل خان نیازی نے بھی اس موقع پر خطاب کیا اور یقین دہانی کرائی کے وہ اپنی خدمات پیش کرتے ہیں کہ ان کے ڈیرے پر تمام لوگوں کی ویکسین کروائیں اور عوام سے بھی گزارش ہے کہ وہ پانچویں کورونا لہر سے محفوظ رہنے کے لئے بروقت ویکسین لگاویں۔شا ہدہ احمد ایم پی اے نے بھی کرونا ویکسین کی خصوصی مہم میں مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی اور لوگوں سے بھی ویکسین کی افادیت پر زور دیا انھوں نے کہا کہ افواہوں پر عوام کان نہ دہرین بلکہ اس مہم میں ہیلتھ اتھارٹی اور ٹیموں سے تعاون کریں آخر میں یادداشتی دیوار پر مہمانوں نے مہم کامیابی کے لیے اپنے تاثرات بھی درج کیے۔ڈیرہ غازی خان ڈویژن سمیت پنجاب میں گھر گھر کورونا ویکسی نیشن مہم کا آغاز کردیا گیا۔کمشنر سارہ اسلم نے بلاک جے ڈیرہ غازی خان میں جا کر''گھر کی دہلیز پر مفت کورونا ویکسی نیشن سہولت سروس''کا باقاعدہ افتتاح کیا انہوں نے بنائے گئے سنٹر میں سہولیات کا بھی جائزہ لیا۔سی ای او ہیلتھ ڈاکٹر عتیق الرحمن نے بریفنگ دی۔کمشنر سارہ اسلم نے کہا کہ شہریوں کی حفاظت کیلئے کورونا ویکسی نیشن ضروری ہے حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ کورونا ویکسینیشن سرٹیفکیٹ نہ رکھنے والوں کو دیگر سروسز کی طرح پیدائش،نکاح،شادی،طلاق اور محکمہ لوکل گورنمنٹ کی طرف سے دیگر دستاویزات بھی جاری نہیں کئے جائیں گے۔ کمشنر سارا اسلم نے عوام سے کہا ہے کہ وہ حکومت کی گھر گھر سہولت سے فائدہ اٹھائیں۔ اپنے بچوں سمیت خاندان کے تمام افراد کی ویکسینیشن کراکر کورونا سے بچائیں۔کمشنر سارہ اسلم کو سی ای او ہیلتھ ڈاکٹر عتیق الرحمن نے بتایا کہ گھر گھر ویکسی نیشن کیلئے ضلع میں 1550 ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں جن میں 419 موبائل،59 سکولز،89 مراکز صحت اور 15 نوٹیفائیڈ کورونا ویکسی نیشن سنٹرز شامل ہیں۔ٹیمیں شہر،قصبات،دیہات،پہاڑوں اور دور دراز علاقوں میں جاکر کورونا ویکسی نیشن کریں گی جس کیلئے ٹیموں کو روزانہ کی بنیاد پر ٹارگٹ دئیے گئے ہیں۔حکومت پنجاب کی ہدایات پر کویڈ 19ویکسی نیشن مہم RED(Reach Every Door), کا آغاز کر دیا گیا ہے۔اس مہم کے دوران 2لاکھ 67ہزار 146افرادکو کویڈ19سے بچاو کی ویکسین لگائی جائے گی۔یہ باتیں ڈپٹی کمشنر راجن پور احمر نائیک نے صدر ہسپتال راجن پور میں کویڈ 19ویکسی نیشن مہم RED(Reach Every Door), کا افتتاح کرتے ہوئے کہیں۔اس موقع پر بتایا گیا کہ 12سال سے زائد عمر کے تمام افراد کی ویکسی نیشن کی جائے گی۔کویڈ 19ویکسی نیشن مہم RED, آج سے 12نومبر تک جاری رہے گی۔کوئی بھی فرد کویڈ19ویکسی نیشن سے محروم نہ رہے۔ اس مہم کے دوران 181ٹیمیں کام کریں گی۔مہم کے دوران ویکسی نیشن سنٹرز کے علاوہ ٹیمیں ہر محلے اور گا?ں میں جا کر مفت ویکسی نیشن کی سہولت فراہم کریں گی۔اس موقع پر چیف ایگزیکٹو آفیسر صحت راجن پورڈاکٹر ریاض احمد،صوبائی مانیٹر برائے REDمہم ڈاکٹر علی ہاشم خان، میڈیکل سپرنٹنڈنٹ صدر ہسپتال راجن پور ڈاکٹر ریاض احمد مستوئی کے علاوہ دیگر ڈاکٹرز اور پیرا میڈیکل اسٹاف بھی موجود تھے۔وزیر اعلی پنجاب سردار عثمان بزدار کی ہدایت پر صوبہ بھر کی طرح ضلع رحیم یار خان میں بھی کورونا ویکسی نیشن گھر گھر جاکر لگانے کی مہم کا آغاز کر دیا گیا۔حکومت پنجاب کی ہدایت پر 25اکتوبر تا15نومبر تک جاری رہنے والی اس مہم کے دوران ضلع میں پہلے سے موجود ویکسی نیشن سنٹرز کی تعداد میں اضافہ کے علاوہ شہریوں کو گھروں میں ویکسین کی سہولت فراہم کرنے کے لئے موبائل ٹیمیں بھی تشکیل دے دی گئی ہیں۔ڈپٹی کمشنر نعمان یوسف نے کہا کہ ضلع کی چاروں تحصیلوں میں ریڈ مہم کے تحت ویکسی نیشن سنٹرز کی تعداد میں اضافہ اور گھر گھر جاکر شہریوں کو ویکسین لگانے کے حوالہ سے فیلڈ ٹیموں کو ذمہ داریاں تفویض کر دی گئی ہیں۔اسسٹنٹ کمشنرز اپنی تحصیلوں میں اس خصوصی مہم کی مانیٹرنگ کریں گے جبکہ وہ خود مجموعی طور پر ضلع بھر میں براہ راست روزانہ کی کارکردگی مانیٹر کر رہے ہیں۔انہوں نے کہا کہ شہری حکومت اور انتظامیہ کا ساتھ دیتے ہوئے بروقت ویکسین کروائیں تاکہ ہم اپنے ضلع اور ملک سے اس موذی وبا کا خاتمہ کر سکیں۔حکومت پنجاب ملتان سمیت صوبہ بھر میں گھر گھر کورونا ویکسی نیشن مہم کا آغاز گزشتہ روز سے کر دیا ہے۔اس موقع پر سی ای او ہیلتھ ملتان ڈاکٹر شعیب الرحمان گورمانی نے کہا ہے کہ صوبیکے 36 اضلاع میں مہم 12 نومبر تک جاری رہے گی۔جس کی کامیابی کیلئے فوکل پرسن بھی تعینات کر دیئے گئے ہیں۔جبکہ محکمہ صحت ملتان نے مذکورہ مہم کی کامیابی کیلئے شہر بھر میں 262 ٹیمیں تشکیل دی ہیں، ایک ٹیم میں 3 افراد پر مشتمل عملہ ہوگا،جن لوگوں کی ویکسی نیشن نہیں ہوئی یہ افراد ان کی ویکسی نیشن کریں گے۔سی آی او ہیلتھ کا مزید کہنا ہے کہ گھر گھر مہم کا مقصد 100 فیصد افراد کی ویکسی نیشن کا ٹارگٹ حاصل کرنا ہے۔اور جن افراد کو کورونا ویکسین کی ایک خوراک لگنا باقی ہوگی وہ بھی لگائیں گے۔نشتر ہسپتال ملتان میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا میں مبتلا کوئی مریض جاں بحق نہیں ہوا ہے جس کے بعد اموات کی مجموعی تعداد 928 تک برقرار رہی ہے۔ تفصیل کے مطابق نشتر ہسپتال کے آئی سو لیشن وارڈز میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کورونا میں مبتلا کوئی مریض جاں بحق نہیں ہوا،یوں یکم اپریل 2020 سے 25 اکتوبر 2021 کے درمیان کورونا کے باعث ہونے والی اموات کی مجموعی تعداد 928 ہے،جبکہ نشتر ہسپتال میں زیر علاج کورونا کہ مریضوں کی تعداد 05 ہو گئی ہے,جبکہ کورونا کے شبہ میں 47 مریض زیر علاج ہیں جن کی رپورٹس کا انتظار ہے،ادھر رواں سال نشتر ہسپتال میں کورونا کے شبہ میں 8ہزار 221 افراد رپورٹ ہوئے جن میں سے 2 ہزار 928 افراد میں کورونا کی تصدیق ہوئی ہے،ادھر کورونا مریضوں کے لئے مختص 52 وینٹی لیٹرز میں سے 23 وینٹی لیٹر خالی ہیں، جبکہ کورونا آئی سو لیشن بلاک میں بستروں کی تعداد 156 کر دی گئی ہے، جن میں سے 60 خالی ہیں۔