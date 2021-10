آریان خان کو گرفتار کرنے والے این سی بی کے افسر سمیر واکھنڈے بڑی مشکل میں پھنس گئے، آوازیں اٹھنے لگیں ، خط سامنے آ گیا 

ممبئی (ڈیلی پاکستان آن لائن )آریان خان کو گرفتار کرنے والے اور منشیات کیس کے اہم ترین افسر سمیر واکھنڈے رشوت کے سنگین الزامات لگنے کے بعد اب بڑی مشکل میں پھنس گئے ہیں ۔

گورنمنٹ آف مہاشٹرا کے کیبنٹ وزیر نواب ملک نے ٹویٹر پر پیغام جاری کرتے ہوئے کہاہے کہ ” یہ لیٹر مجھے این سی بی کے ایک نامعلوم افسر کی جانب سے بھیجا گیا ہے ، بطور ذمہ دار شہری میں یہ خط ڈی جی نارکوٹکس کو بھیج رہاہے اور درخواست کر رہاہوں کہ وہ سمیر واکھنڈے پر ہونے والی تحقیقات میں اس خط کو بھی شامل کریں ۔“نواب ملک نے این سی بی کے افسر پر غیر قانونی طور پر موبائل فون ٹیپ کرنے کا بھی الزام عائد کیا ۔

Here are the contents of the letter received by me from an unnamed NCB official.

As a responsible citizen I will be forwarding this letter to DG Narcotics requesting him to include this letter in the investigation being conducted on Sameer Wankhede pic.twitter.com/SOClI3ntAn