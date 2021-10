"سیکیورٹی تو نہیں البتہ پاکستانی فینز کے شور کی وجہ سے نیوزی لینڈ میچ کینسل کروا سکتا ہے" شعیب اختر نے "وارننگ" دے دی

شارجہ (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان میں سیکیورٹی کا بہانہ بنا کر بھاگنے والی نیوزی لینڈ کی ٹیم کا گرین شرٹس کے ساتھ جوڑ پڑ چکا ہے۔ ایسے میں شعیب اختر نے کیوی ٹیم کی "پھِرکی" لیتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستانی فینز گراؤنڈ میں زیادہ شور نہ کریں کیونکہ وہ شور کا بہانہ بنا کر میچ کینسل کروا سکتے ہیں۔

اپنے ایک ٹویٹ میں شعیب اختر نے کہا کہ

" میں پاکستان کے تمام مداحوں سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ خاموش رہیں اور بہت زیادہ جوش کے ساتھ میچ کا لطف نہ لیں کیونکہ یہاں سیکیورٹ کا بہانہ تو ہے نہیں اس لیے اس بات کا قوی امکان ہے کہ نیوزی لینڈ کی ٹیم سٹیڈیم میں بہت زیادہ شور شرابے کو بنیاد بنا کر میچ کینسل کروا دے۔"

خیال رہے کہ نیوزی لینڈ نے گزشتہ دنوں پاکستان میں سیریز کا پہلا میچ شروع ہونے سے آدھا گھنٹہ پہلے راہِ فرار اختیار کرلی تھی جس کے بعد انگلینڈ کی ٹیم نے بھی پاکستان آنے سے انکار کردیا تھا۔ نیوزی لینڈ نے سیریز منسوخ کرنے کیلئے سیکیورٹی کا بہانہ بنایا لیکن انہوں نے کوئی بھی انٹیلی جنس اطلاع شیئر نہیں کی تھی۔

پاکستان کے ساتھ یہ سلوک کرنے والی دونوں ٹیمیں ایسی ہیں جن کی کرکٹ بچانے کیلئے پاکستان نے بڑی قربانی دی اور کورونا ویکسین آنے سے پہلے ان کے ملکوں میں جا کر کرکٹ کھیلی تھی ۔

I request all Pakistan fans to remain silent and not enjoy too extravagantly. There is every chance that New Zealand may ask for the match to be called off due to too much noise inside the stadium, if not for security concerns. #T20WorldCup ????