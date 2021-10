جھوٹی نازیبا ویڈیوز کا معاملہ، لیگی ایم پی اے ثانیہ عاشق نے بڑا قدم اٹھا لیا

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) مسلم لیگ ن کی رکنِ پنجاب اسمبلی (ایم پی اے) ثانیہ عاشق نے خود سے منسوب جھوٹی نازیبا ویڈیو وائرل کرنے والوں کے خلاف وفاقی تحقیقاتی ادارے (ایف آئی اے) سے رجوع کرلیا۔

ٹوئٹر پر ثانیہ عاشق نے خود سے منسوب جھوٹی تصاویر اور ویڈیوز پر سخت غم و غصے کا اظہار کیا اور کہا کہ ان کے خلاف ایک منظم مہم چلائی جا رہی ہے۔ یہاں تک کہ ان کی اپنے والد کے ساتھ اس وقت کی تصویروں کو بھی نامناسب انداز میں وائرل کیا جا رہا ہے جب وہ اپنی زندگی کی آخری سانسیں لے رہے تھے۔

لیگی ایم پی اے کا کہنا تھا کہ ان تمام ٹک ٹاک سمیت سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے خلاف قانونی کارروائی کی درخواست دے دی ہے جنہوں نے ان کی تصویروں پر انتہائی نا مناسب گانے لگائے یا ان سے منسوب جھوٹی ویڈیوز شیئر کیں۔

I have decided to follow all legal procedures to identify such accounts & report them to relevant authorities; because being member of legislative assembly its my duty to follow the rule of land wherever possible. I’ve to prove to every girl that this society still cares for us pic.twitter.com/PDTS2II2an